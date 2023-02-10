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Тепла погода допомагає ЗСУ оборонятись від нового наступу РФ, - розвідка Естонії

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 20:03
Тепла погода допомагає ЗСУ оборонятись від нового наступу РФ, - розвідка Естонії Фото: командувач Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг (facebook com KsH Info)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові розпочали новий наступ на Донбасі, проте тепла погода допомагає Збройним силам України вдало оборонятись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, яку приводить EER.

За його словами, активність бойових дій зросла і наразі ініціатива певною мірою перейшла до РФ. Тиск на українських військових є дуже сильним, проте істотних змін на лінії зіткнення немає.

Гросберг зауважив, що наступу окупантів заважає тепла погода, яка не дає промерзнути землі.

"Іншими словами, погода зараз сприяє оборонним діям ЗСУ", - заявив розвідник.

В Естонії констатують, що найгарячішою точкою зіткнення є Бахмут, а у напрямку Лимана активність РФ підвищилась. Також росіяни зібрали велике угруповання у Запорізькій області та поряд з Вугледаром.

Нагадаємо, що новий і масштабний наступ армії РФ в Україні вже розпочався, масштабні бої тривають на Донбасі.

Ситуація біля Кремінної Луганської області залишається важкою: російська армія постійно обстрілює позиції ЗСУ з важких калібрів та "планує" йти до Лиману Донецької області.

Російські військові намагаються наступати у районі Бахмута Донецької області. Також внаслідок неналагоджених дій зазнали серйозних втрат у районі Вугледару.

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