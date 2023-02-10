Россияне "планируют" идти до Лимана, - Гайдай

Ситуация возле Кременной Луганской области остается тяжелой: российская армия постоянно обстреливает позиции ВСУ по тяжелым калибрам и "планирует" идти в Лиман Донецкой области. Сейчас ситуация на этом направлении, несмотря на сложности, контролируема, а планы россиян по Лиману останутся только планами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Ситуация остается достаточно тяжелой, но полностью контролируемой силами обороны. Наибольшее количество обстрелов и атак остается все же на Кременском направлении. Там они постоянно бьют из тяжелых калибров, атакуют и подключают тяжелую технику, танки, не один, не два. То есть там они пытаются развивать определенный успех на этом направлении, но как ВСУ не трудно, они полностью контролируют ситуацию и даже поражают уникальную технику врага, такую как "Терминатор", - рассказал он.

По словам Гайдая, оккупанты "планируют" идти в Лиман Донецкой области.

"Но мы знаем, что россияне останавливаются там, где их останавливают наши защитники", - напомнил глава региона.

Гайдай уточнил, что в Сватовском направлении ситуация немного легче.

"Там не только ВСУ разбивают российские подразделения, но в некоторой степени и преуспевают", - добавил глава региона.