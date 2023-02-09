У Зеленского заявили, что масштабное наступление РФ уже началось

Новое и масштабное наступление армии РФ в Украине уже началось, масштабные бои продолжаются на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что сегодня основные и активные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях. Подоляк назвал их достаточно масштабными.

"Когда все ожидали наступления, это и есть то же наступление, оно уже началось", - говорится в заявлении.

Подоляк подчеркнул, что наступление и не заканчивалось, а некоторое время РФ усиливает это давление количеством людей, отправляемых на смерть.