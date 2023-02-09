У Зеленского заявили, что масштабное наступление РФ уже началось
Новое и масштабное наступление армии РФ в Украине уже началось, масштабные бои продолжаются на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что сегодня основные и активные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях. Подоляк назвал их достаточно масштабными.
"Когда все ожидали наступления, это и есть то же наступление, оно уже началось", - говорится в заявлении.
Подоляк подчеркнул, что наступление и не заканчивалось, а некоторое время РФ усиливает это давление количеством людей, отправляемых на смерть.
Напомним, что темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области за последнюю неделю вырос.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Россия, вероятно, усилит наступление уже в ближайшее время.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также сообщал, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к миру, а наоборот, Кремль готовит новое наступление в Украине.
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