ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ были разбиты под Угледаром, но пытаются наступать у Бахмута: карты боев ISW

Новина українською →
Пятница 10 февраля 2023 05:54
Войска РФ были разбиты под Угледаром, но пытаются наступать у Бахмута: карты боев ISW Фото: войска РФ были разбиты под Угледаром (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные пытаются наступать в районе Бахмута Донецкой области. Также в результате неслаженных действий понесли серьезные потери в районе Угледара, потеряв за день более десяти танков и БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Войска РФ были разбиты под Угледаром, но пытаются наступать у Бахмута: карты боев ISWЛуганское направление: ВСУ уничтожают современную технику врага под Кременной

Войска РФ продолжили наступательные действия на линии Сватово-Кременная. По сообщению Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаку российских войск в районе Стельмаховки в 15 км западнее Сватово.

В Минобороны России заявили, что подразделения Центрального военного округа действуют на лиманском направлении и применяют термобарические реактивные системы залпового огня ТОС-1. Кадры, опубликованные 9 февраля, также показывают украинский удар по российской боевой машине БМПТ "Терминатор" примерно в 8 км к югу от Кременной, что свидетельствует о том, что российское командование направляет на этот участок фронта новую технику.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, украинские войска отразили атаку российских войск под Белогоровкой. Российский блогер заявил, что оккупанты ведут наступление примерно в 5 км южнее Кременной.

Войска РФ были разбиты под Угледаром, но пытаются наступать у Бахмута: карты боев ISWДонецкое направление: оккупанты понесли серьезные потери у Угледара

Оккупанты 9 февраля продолжали наземные атаки вокруг Бахмута. ВСУ отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута вблизи Федоровки (15 км к северо-востоку); к северу от Бахмута в районе Красной Горы (4 км к северу) и Парасковиевки (5 км к северу).

Сообщается, что оккупанты в последнее время изменили свою тактику в районе Бахмута и сосредоточили внимание не столько на лобовых ударах по небольшим населенным пунктам, сколько на перекрытии украинских наземных коммуникаций в Бахмут по трассе E40 Бахмут-Славянск и T0504 Константиновка-Часов Яр-Бахмут.

По сообщениям российских блогеров, боевики ЧВК "Вагнера" продвигаются в сторону Ивановского и атакуют вдоль трассы E40 в районе Орехово-Васильевка (10 км к северо-западу от Бахмута).

Утверждается, что оккупанты возобновили штурмовые операции на окраинах Угледара. Судя по тому, что оккупанты на данном направлении используют добровольческие батальоны, действовавшие в этом районе ранее 155-я и 40-я бригады морской пехоты РФ понесли невосполнимые потери и заменяются другими соединениями. Опубликованные кадры из района Угледара показывают разгромленное российское механизированное соединение 155-й бригады морской пехоты, потерявшее в одном бою 13 основных боевых танков и 12 БМП.

Войска РФ были разбиты под Угледаром, но пытаются наступать у Бахмута: карты боев ISWЮжное направление: украинские военные отразили атаку войск РФ на юге Запорожской области

Российские войска 9 февраля провели ограниченную наземную атаку на юге Запорожской области. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили наступление российских войск в районе Новоандреевки Запорожской области.

Кроме того, 9 февраля российские войска продолжали регулярные обстрелы к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Херсонской областях. Также оккупанты нанесли артиллерийские удары по городам Херсон и Никополь Днепропетровской области.

Войска РФ были разбиты под Угледаром, но пытаются наступать у Бахмута: карты боев ISW

Ранее сообщалось, что 8 февраля военные вооруженных сил Украины попали в аэродром Бердянска Запорожской области, и в результате уничтожили более 100 российских солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ Вторжение России в Украину
NEWS
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
Резников заявил об угрозе наступления россиян на юго-востоке
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов