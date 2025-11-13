Теперь бьют на 50 километров. Дроны РФ на оптоволокне стали опаснее
Россия начала использовать в войне против Украины дроны на оптоволокне, которые способны преодолевать расстояние до 50 км.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в разговоре с Business Insider заявил первый вице-премьер Украины Михаил Федоров.
Он подчеркнул, что вражеские беспилотники, которые управляются по оптоволоконным кабелям и защищены от помех, "реально влияют на логистику" украинских защитников.
"Беспилотники на оптоволокне показали, что устройства, нечувствительные к средствам радиоэлектронной борьбы, представляют значительную угрозу для снабжения и личного состава", - отметил он.
Федоров рассказал, что украинские военные уже работают над противодействием новым российским дронам. В частности, ВСУ разрабатывают и тестируют в нескольких бригадах различные методы.
Дроны на оптоволокне
Страна-агрессор активно использует дроны, оснащенные оптоволоконной связью, в войне, особенно на фоне активного применения средств радиоэлектронной борьбы.
Такие беспилотники управляются и передают изображение с помощью сверхтонкого оптоволоконного кабеля, разматываемого с катушки во время полета. В обычных дронах это происходит через радиоканал.
Напомним, украинские защитники уничтожили логово хранения и обслуживания российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион". Оно было расположено во временно оккупированном Крыму, в районе населенного пункта Кировское.
Отметим, ранее глава Минобороны Денис Шмыгаль пообещал уже скоро достичь уровня в 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Он отметил, что это ответ Украины на ночные атаки российских захватчиков.