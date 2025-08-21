Украина ежедневно производит по одной крылатой ракете "Фламинго", - AP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Руководитель производства Fire Point Ирина Терех объяснила, что бой в воздухе - это, в настоящее время, единственное реальное асимметричное преимущество Украины на поле боя.

"У нас нет столько человеческих ресурсов или денег, сколько у них", - добавила она.

Примечательно, что после полномасштабного вторжения Украина быстро стала мировым центром оборонных инноваций. Цель состоит в том, чтобы сравняться, если не превзойти, возможности России - и Fire Point является одной из компаний, лидирующих в этом

Команда Fire Point регулярно получает отзывы от армейских подразделений, и компания реинвестировала большую часть прибыли в быстрые инновации, чтобы не отставать от других производителей дронов. Все чаще эта прибыль направляется на разработку нового, более мощного оружия.

В этом году компания завершила испытания своей первой крылатой ракеты FP-5, которая способна преодолеть 3000 километров и приземлиться на расстоянии 14 метров от цели.

Заметим, что FP-5 является одной из крупнейших таких ракет в мире, доставляя полезную нагрузку весом 1150 килограммов. Поскольку начальные версии этой ракеты в Украине вышли розовыми после заводской ошибки, ее назвали "Фламинго" - и это название прижилось.