Украина ежедневно производит по одной крылатой ракете "Фламинго", - AP

Украина ежедневно изготавливает по одной крылатой ракете "Фламинго", расширяя свой оборонный потенциал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).
Руководитель производства Fire Point Ирина Терех объяснила, что бой в воздухе - это, в настоящее время, единственное реальное асимметричное преимущество Украины на поле боя.
"У нас нет столько человеческих ресурсов или денег, сколько у них", - добавила она.
Примечательно, что после полномасштабного вторжения Украина быстро стала мировым центром оборонных инноваций. Цель состоит в том, чтобы сравняться, если не превзойти, возможности России - и Fire Point является одной из компаний, лидирующих в этом
Команда Fire Point регулярно получает отзывы от армейских подразделений, и компания реинвестировала большую часть прибыли в быстрые инновации, чтобы не отставать от других производителей дронов. Все чаще эта прибыль направляется на разработку нового, более мощного оружия.
В этом году компания завершила испытания своей первой крылатой ракеты FP-5, которая способна преодолеть 3000 километров и приземлиться на расстоянии 14 метров от цели.
Заметим, что FP-5 является одной из крупнейших таких ракет в мире, доставляя полезную нагрузку весом 1150 килограммов. Поскольку начальные версии этой ракеты в Украине вышли розовыми после заводской ошибки, ее назвали "Фламинго" - и это название прижилось.
По словам Терех, Fire Point производит примерно одну "Фламинго" в день, и к октябрю мощности для производства надеются нарастить до семи штук в день.
Украина серийно производит ракеты "Фламинго"
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго". Важно отметить, что новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk.
Украинский фотокорреспондент Ефрем Лукацкий разместил в своем Facebook фото новинки и анонс более подробной информации.
Несмотря на то, что кроме названия и заявленной дальности полета ракеты указано не было, специалисты констатировали, что таких ракет в мире немного.
Эксперты предполагают, что на обнародованном фото, с огромной долей вероятности - крылатая ракета FP-5.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что это очень мощное оружие. И пообещал рассказать больше, когда наступит "ключевой момент".
Подробнее о том, что сейчас известно об украинской разработке и, что о ней говорит украинский президент Владимир Зеленский, можно узнать в материале РБК-Украина.