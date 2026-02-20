Температурный скачок: как изменится погода в Украине сегодня

Сегодня, 20 февраля, в части регионов Украины ожидаются морозы, снег и гололедица, тогда как в отдельных областях температура поднимется выше нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Где будет идти снег

По данным синоптиков, на Закарпатье, Прикарпатье, в большинстве центральных областей, а днем и на востоке ожидаются умеренные осадки, преимущественно в виде снега.

В северных регионах местами возможен небольшой снег. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, на юго-востоке - юго-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха

Ночью температура составит 4-10 градусов мороза, в северных областях - до -15. Днем ожидается 1-6 градусов мороза.

На Закарпатье, юге и юго-востоке ночью от +2 до -4, днем 1-7 градусов тепла, в Крыму - до +12.

Погода в Киеве

Сегодня в Киевской области, по данным синоптиков, местами небольшой снег, в столице - без осадков. На дорогах возможно образование гололеда.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 10-15 градусов мороза, днем 1-6 мороза.

В Киеве ночью 10-12 мороза, днем 2-4 градуса мороза.