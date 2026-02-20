ua en ru
Температурный скачок: как изменится погода в Украине сегодня

Пятница 20 февраля 2026 07:00
UA EN RU
Температурный скачок: как изменится погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 20 февраля (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 20 февраля, в части регионов Украины ожидаются морозы, снег и гололедица, тогда как в отдельных областях температура поднимется выше нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будет идти снег

По данным синоптиков, на Закарпатье, Прикарпатье, в большинстве центральных областей, а днем и на востоке ожидаются умеренные осадки, преимущественно в виде снега.

В северных регионах местами возможен небольшой снег. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, на юго-востоке - юго-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха

Ночью температура составит 4-10 градусов мороза, в северных областях - до -15. Днем ожидается 1-6 градусов мороза.

На Закарпатье, юге и юго-востоке ночью от +2 до -4, днем 1-7 градусов тепла, в Крыму - до +12.

Погода в Киеве

Сегодня в Киевской области, по данным синоптиков, местами небольшой снег, в столице - без осадков. На дорогах возможно образование гололеда.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 10-15 градусов мороза, днем 1-6 мороза.
В Киеве ночью 10-12 мороза, днем 2-4 градуса мороза.

Ранее синоптики предупреждали, что эта неделя принесет украинцам резкие температурные контрасты - от сильных морозов до внезапного потепления, что будет сопровождаться снегопадами и гололедом.

Такие погодные условия уже вызвали ряд проблем в разных регионах, в частности из-за опасной ситуации на дорогах на многих автодорогах пришлось вводить ограничения для транспорта.

В то же время после морозов и снегопадов Николаевская область столкнулась с новой бедой - массовыми подтоплениями территорий.

Также синоптик уже назвала точную дату, когда в Украине ожидается ощутимое и стабильное потепление.

