Температурный скачок: как изменится погода в Украине сегодня
Сегодня, 20 февраля, в части регионов Украины ожидаются морозы, снег и гололедица, тогда как в отдельных областях температура поднимется выше нуля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Где будет идти снег
По данным синоптиков, на Закарпатье, Прикарпатье, в большинстве центральных областей, а днем и на востоке ожидаются умеренные осадки, преимущественно в виде снега.
В северных регионах местами возможен небольшой снег. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.
На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, на юго-востоке - юго-западный, скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха
Ночью температура составит 4-10 градусов мороза, в северных областях - до -15. Днем ожидается 1-6 градусов мороза.
На Закарпатье, юге и юго-востоке ночью от +2 до -4, днем 1-7 градусов тепла, в Крыму - до +12.
Погода в Киеве
Сегодня в Киевской области, по данным синоптиков, местами небольшой снег, в столице - без осадков. На дорогах возможно образование гололеда.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 10-15 градусов мороза, днем 1-6 мороза.
В Киеве ночью 10-12 мороза, днем 2-4 градуса мороза.
Ранее синоптики предупреждали, что эта неделя принесет украинцам резкие температурные контрасты - от сильных морозов до внезапного потепления, что будет сопровождаться снегопадами и гололедом.
Такие погодные условия уже вызвали ряд проблем в разных регионах, в частности из-за опасной ситуации на дорогах на многих автодорогах пришлось вводить ограничения для транспорта.
В то же время после морозов и снегопадов Николаевская область столкнулась с новой бедой - массовыми подтоплениями территорий.
Также синоптик уже назвала точную дату, когда в Украине ожидается ощутимое и стабильное потепление.