Головна » Життя » Суспільство

Температурний стрибок: як зміниться погода в Україні сьогодні

П'ятниця 20 лютого 2026 07:00
Температурний стрибок: як зміниться погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 20 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 20 лютого, в частині регіонів України очікуються морози, сніг і ожеледиця, тоді як в окремих областях температура підніметься вище нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Де сніжитиме

За даними синоптиків, на Закарпатті, Прикарпатті, у більшості центральних областей, а вдень і на сході очікуються помірні опади, переважно у вигляді снігу. У північних регіонах місцями можливий невеликий сніг. На решті території істотних опадів не прогнозують.

На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, на південному сході - південно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря

Вночі температура становитиме 4-10 градусів морозу, у північних областях - до -15. Вдень очікується 1-6 градусів морозу.

На Закарпатті, півдні та південному сході вночі від +2 до -4, вдень 1-7 градусів тепла, у Криму - до +12.

Погода у Києві

Сьогодні у Київській області, за даними синоптиків, місцями невеликий сніг, у столиці - без опадів. На дорогах можливе утворення ожеледиці.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15 градусів морозу, вдень 1-6 морозу.
У Києві вночі 10-12 морозу, вдень 2-4 градуси морозу.

Раніше синоптики попереджали, що цей тиждень принесе українцям різкі температурні контрасти - від сильних морозів до раптового потепління, що супроводжуватиметься снігопадами та ожеледицею.

Такі погодні умови вже спричинили низку проблем у різних регіонах, зокрема через небезпечну ситуацію на дорогах на багатьох автошляхах довелося вводити обмеження для транспорту.

Водночас після морозів та снігопадів Миколаївська область зіткнулася з новою бідою - масовими підтопленнями територій.

Також синоптик вже назвала точну дату, коли в Україні очікується відчутне та стабільне потепління.

