Последние морозы перед весной? Синоптик назвала дату значительного потепления

Украина, Четверг 19 февраля 2026 07:00
Последние морозы перед весной? Синоптик назвала дату значительного потепления Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 19 февраля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 19 февраля, в Украине ожидается морозная погода, местами сильный ветер и локальные осадки. Самая низкая температура ночью опустится до -12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Морозы ночью и прохладный день

Ближайшей ночью на севере, местами в центральных областях и местами в Одесской области температура воздуха составит от -9 до -12 градусов. На остальной территории ожидается от -4 до -9 градусов, а на юге и Закарпатье - около нуля.

Днем в четверг максимальная температура воздуха составит -2 градуса, на севере местами до -7. В южных областях, на юго-западе и юго-востоке прогнозируется от -1 до +3 градусов, в Крыму - от +4 до +7 градусов.
Последние морозы перед весной? Синоптик назвала дату значительного потепления

Сильный ветер и осадки

В южной части, на востоке и местами в центральных областях ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Ближайшей ночью осадки в виде снега и мокрого снега задержатся на Левобережье Украины, тогда как днем в большинстве регионов существенных осадков не предвидится.

Лишь на востоке и северо-востоке возможен небольшой снег, однако к вечеру и там установится сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве в ночь на 19 февраля ожидается снег, днем - без осадков. Ветер будет северо-западный, порывистый. Температура воздуха составит около -10 градусов ночью и около -5 градусов днем. На дорогах будет сохраняться гололедица.

По прогнозу синоптика, уже с 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление.

Ранее мы рассказывали, действительно ли зимние погодные условия могут влиять на качество воздуха, а также объясняли, как действовать, чтобы спастись в случае провала человека под лед.

Кроме того, синоптики предупреждают, что на этой неделе в Украине ожидаются резкие температурные колебания.

Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
