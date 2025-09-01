ua en ru
В Telegram появилась музыка в профиле и новые функции для пользователей: список

Понедельник 01 сентября 2025 11:50
В Telegram появилась музыка в профиле и новые функции для пользователей: список В Telegram добавили функцию трансляции музыки прямо в профиле (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Мессенджер Telegram представил масштабное обновление, которое добавляет сразу несколько новых функций. Теперь пользователи могут размещать музыку в профиле, выбирать вкладку по умолчанию, применять уникальные темы чатов на основе коллекционных подарков и помогать друзьям улучшать их цифровые подарки.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram рассказывает о новых функциях мессенджера.

Музыка в профиле

Песни из чатов можно добавлять в профиль одним нажатием в медиаплеере. Треки появляются в отдельной панели под фотографией, а также формируют плейлист.

В Telegram появилась музыка в профиле и новые функции для пользователей: списокПесни из любых ваших чатов теперь можно добавлять в профиль (gif: Telegram)

Новый дизайн профиля на Android

После дизайнерского конкурса профили на Android получили обновленный интерфейс с анимацией прокрутки, ранее доступной только на iOS.

В Telegram появилась музыка в профиле и новые функции для пользователей: списокПрофили на Android теперь имеют стильный новый дизайн (gif: Telegram)

Выбор вкладки профиля

Теперь пользователи могут сами определить, какая вкладка будет открываться первой, когда кто-то открывает ваш профиль - например, с историями или коллекциями подарков.

В Telegram появилась музыка в профиле и новые функции для пользователей: списокВы можете выбрать, какая вкладка будет отображаться первой (gif: Telegram)

Темы на основе подарков

Владельцы коллекционных подарков, включая Plush Pepe,Precious Peach, Durov's Cap и Heart Locket, получили возможность устанавливать уникальные динамические обои в чаты. Каждая тема генерируется на основе характеристик подарка.

В Telegram появилась музыка в профиле и новые функции для пользователей: списокТемы на основе подарков (gif: Telegram)

Улучшение подарков для друзей

Появилась функция отправки звезд, которые покрывают стоимость улучшения подарка в профиле другого пользователя. Новый фильтр "Не улучшенные" и кнопка "Улучшить следующий" позволяют быстро работать с коллекцией.

В Telegram появилась музыка в профиле и новые функции для пользователей: списокУлучшение подарков для других пользователей (gif: Telegram)

Ценность подарков

В карточках коллекционных предметов появилось поле "Ценность", где указана ориентировочная цена перепродажи. В расширенной статистике можно узнать среднюю стоимость аналогичных подарков на Маркетплейсе.

В Telegram появилась музыка в профиле и новые функции для пользователей: списокПользователи могут безопасно обмениваться коллекционными подарками (gif: Telegram)

Мини-приложение для стикеров

Telegram обновил сервис @Stickers: теперь через мини-приложение можно создавать собственные стикеры и эмодзи, управлять наборами и отслеживать статистику.

В Telegram появилась музыка в профиле и новые функции для пользователей: списокПользователи Telegram могут создавать собственные стикеры с помощью встроенного редактора (gif: Telegram)

