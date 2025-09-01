В Telegram появилась музыка в профиле и новые функции для пользователей: список
Мессенджер Telegram представил масштабное обновление, которое добавляет сразу несколько новых функций. Теперь пользователи могут размещать музыку в профиле, выбирать вкладку по умолчанию, применять уникальные темы чатов на основе коллекционных подарков и помогать друзьям улучшать их цифровые подарки.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram рассказывает о новых функциях мессенджера.
Музыка в профиле
Песни из чатов можно добавлять в профиль одним нажатием в медиаплеере. Треки появляются в отдельной панели под фотографией, а также формируют плейлист.
Песни из любых ваших чатов теперь можно добавлять в профиль (gif: Telegram)
Новый дизайн профиля на Android
После дизайнерского конкурса профили на Android получили обновленный интерфейс с анимацией прокрутки, ранее доступной только на iOS.
Профили на Android теперь имеют стильный новый дизайн (gif: Telegram)
Выбор вкладки профиля
Теперь пользователи могут сами определить, какая вкладка будет открываться первой, когда кто-то открывает ваш профиль - например, с историями или коллекциями подарков.
Вы можете выбрать, какая вкладка будет отображаться первой (gif: Telegram)
Темы на основе подарков
Владельцы коллекционных подарков, включая Plush Pepe,Precious Peach, Durov's Cap и Heart Locket, получили возможность устанавливать уникальные динамические обои в чаты. Каждая тема генерируется на основе характеристик подарка.
Темы на основе подарков (gif: Telegram)
Улучшение подарков для друзей
Появилась функция отправки звезд, которые покрывают стоимость улучшения подарка в профиле другого пользователя. Новый фильтр "Не улучшенные" и кнопка "Улучшить следующий" позволяют быстро работать с коллекцией.
Улучшение подарков для других пользователей (gif: Telegram)
Ценность подарков
В карточках коллекционных предметов появилось поле "Ценность", где указана ориентировочная цена перепродажи. В расширенной статистике можно узнать среднюю стоимость аналогичных подарков на Маркетплейсе.
Пользователи могут безопасно обмениваться коллекционными подарками (gif: Telegram)
Мини-приложение для стикеров
Telegram обновил сервис @Stickers: теперь через мини-приложение можно создавать собственные стикеры и эмодзи, управлять наборами и отслеживать статистику.
Пользователи Telegram могут создавать собственные стикеры с помощью встроенного редактора (gif: Telegram)
Вас может заинтересовать:
- Telegram вводит глобальный поиск без подписки
- Стефанчук объяснил, зачем Рада может пойти на запрет Telegram
- Telegram регистрирует представительство в России