Стефанчук назвал цель, ради которой ВР может запретить Telegram

Верховная Рада может на законодательном уровне запретить Telegram, если этот шаг улучшит информационную безопасность в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, которого цитирует "Мы-Украина".

Он также подчеркнул, что первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров активно работает с командой, поэтому часть российского контента в соцсети просматривать уже невозможно даже с VPN.

"Значит есть такая возможность. Значит надо вести переговоры, если нужны будут государственные решения - украинский парламент примет их. Но еще раз говорю: не для пиара, не для того, чтобы кто-то получал лайки, а для того, чтобы Украина получила больше информационной безопасности", - отметил Стефанчук.

Частичный запрет Telegram в Украине

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года Верховная Рада ограничила использование Telegram для работников своего аппарата, в соответствии с рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Однако эти ограничения не будут касаться личного использования мессенджера. Вопрос запрета Telegram активно обсуждается также на региональном уровне.

Также мы писали, что ряд украинских университетов ввели ограничения на использование мессенджера Telegram среди сотрудников. В некоторых случаях запрет касается обсуждения учебного процесса, установки приложения на рабочие устройства и даже использования мессенджера на территории заведений.

Так, с 1 января 2025 года Национальный университет "Киево-Могилянская академия" запретил использование мессенджера Telegram для образовательных и служебных целей. Соответствующий приказ подписал президент университета Сергей Квит.

Запрет распространяется на всех студентов и работников университета, которые больше не смогут использовать Telegram в рабочей коммуникации и учебном процессе. Исключением является использование мессенджера для научных исследований. Кроме того, все учетные записи и ссылки, связанные с университетом, должны быть удалены.

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