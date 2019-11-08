На підпис Зеленському передали закон про відповідальність за незаконне збагачення

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект повертає кримінальну відповідальність на незаконне збагачення

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №1031, яким запроваджується механізм цивільної конфіскації корупційних активів і повертається кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону в п'ятницю, 8 листопада, схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

Напомним, 31 октября Рада внедрила механизм гражданской конфискации коррупционных активов, приняв законопроект президента Владимира Зеленского №1031 во втором чтении. За документ проголосовали 259 парламентариев.

Документ доповнює Кримінальний кодекс положеннями, які встановлюють кримінальну відповідальність за придбання чиновником активів, вартість яких перевищує на 6,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян його законні доходи. Зокрема, законом пропонується передбачити, що відповідальність за незаконне збагачення настає у разі, якщо придбані чиновником активи більш ніж на 6,5 млн гривень перевищують його законні доходи.

Зазначено, що придбання таких активів карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також законом вводиться механізм цивільної конфіскації майна, якщо сумнівні доходи чиновника складають більше, ніж його законні доходи, починаючи з 1 мільйона гривень.

Нагадаємо, 31 жовтня Рада запровадила механізм цивільної конфіскації корупційних активів, прийнявши законопроект президента Володимира Зеленського №1031 у другому читанні. За документ проголосували 259 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 вересня Верховна рада прийняла законопроект президента Володимира Зеленського №1031 за основу в першому читанні, документ підтримали 316 парламентаріїв.

Так, закон Зеленського про незаконне збагачення був зареєстрований у Раді ще на початку червня.

Варто відзначити, на початку жовтня антикорупційний комітет Верховної ради частково підтримав поправки до законопроекту президента, які передбачали зниження порога незаконного збагачення до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян замість 15 тисяч, як було в редакції першого читання.