"Нафтогаз" відповів на офіційну пропозицію "Газпрому"

Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Україна згодна працювати лише за європейськими правилами

НАК "Нафтогаз України" дав відповідь на офіційну пропозицію російського "Газпрому" щодо відносин у газовій сфері у 2020 році. Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Вітренко, у відповіді зазначено, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участі Єврокомісії.

У відповіді "Нафтогаз" нагадав, провадження європейських правил в Україні йде за узгодженим графіком, тому "Газпром" наразі має всі можливості для того, щоб укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами.

"Ми ще раз зауважили, що "Нафтогаз" погоджується з варіантом укладення контракту на транзит, який запропонував віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович. Додам, що у нас немає жодного сумніву, що цей варіант відповідає як європейським правилам, так і легітимним інтересам української та російської сторони", - написав Вітренко.

Також "Нафтогаз" нагадав про борг "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу у 3 млрд доларів. "Нас влаштовують грошові кошти, але якщо Газпром хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію", - додав представник "Нафтогазу".

У той же час у відповіді говориться, що врегулювання попередніх та нових спорів між "Нафтогазом "та "Газпромом", відкликання скарги в антимонопольний орган Євросоюзу на порушення з боку "Газпрому", а також врегулювання ситуації зі штрафом, який Антимонопольний комітет України наклав на "Газпром", "не має бути передумовою для продовження транзиту, оскільки новий контракт на транзит має укладатися за європейськими правилами з відокремленим від "Нафтогазу" оператором, і такий контракт має бути справедливими і збалансованим сам по собі", повідомив Вітренко.

Відзначимо, до укладення нового контракту щодо транзиту газу російський "Газпром" хотів би вирішити ряд своїх завдань. Зокрема, "Газпром" вимагає від України відмовитися від судових позовів і відновити закупівлю російського газу.

Зокрема, 18 листопада російський "Газпром" направив НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію продовжити транзитний або укласти новий контракт на один рік. "Газпром" поставив умовою транзитного контракту відмову "Нафтогазу" від судових позовів до російської компанії, а також анулювання штрафу Антимонопольного комітету України та відкликання клопотання "Нафтогазу України" в Європейську комісію про розслідування проти "Газпрому".