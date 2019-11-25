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Зеленський підписав закон про незаконне збагачення

Новини » Політика     25.11.2019 - 19:02
Зеленський підписав закон про незаконне збагачення
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, підписав закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, завданням закону є відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Документ доповнює Кримінальний кодекс положеннями, які встановлюють кримінальну відповідальність за придбання чиновником активів, вартість яких перевищує 6,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян його законні доходи. Зокрема, законом пропонується передбачити, що відповідальність за незаконне збагачення настає у разі, якщо придбані чиновником активи більш ніж на 6,5 млн гривень перевищують його законні доходи.

Зазначено, що придбання таких активів карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також законом запроваджується механізм цивільної конфіскації майна, якщо сумнівні доходи чиновника коштують більше, ніж його законні доходи, починаючи з одного мільйона гривень.

Нагадаємо, 11 вересня Рада ухвалила законопроект президента Володимира Зеленського №1031 за основу в першому читанні. Документ підтримали 316 народних депутатів.

Так, закон Зеленського про незаконне збагачення був зареєстрований у Раді ще на початку червня.

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