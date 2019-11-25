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У Києві підвищили тарифи на водопостачання

Новини » Економіка     25.11.2019 - 17:39
У Києві підвищили тарифи на водопостачання
Фото: кран з водою (РБК-Україна)

Тарифи на водопостачання зросли майже на 10%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для КП "Київводоканал". Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з рішенням комісії, тариф на послугу з централізованого водопостачання для споживачів зростає на 9,43% до 9,86 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

У той же тариф на послугу з централізованого водовідведення змешнується на 8,71% до 7,49 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пропонує підвищити тарифи на виробництво теплової енергії для потреб населення з 1 січня 2020 року на 29,64%.

У той же час в КМДА заявили, що комунальне підприємство "Київтеплоенерго" наразі не планує підвищувати для населення ціни на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання. Опублікований на сайті КП "Київтеплоенерго" проект тарифів стосується розрахунків вартості лише однієї зі складових кінцевого тарифу - виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 на 2020 рік.

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Новини України тарифиКиевводоканал
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