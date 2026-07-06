ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Техпаспорт поврежден? Когда менять его обязательно и как сделать это онлайн

18:54 06.07.2026 Пн
3 мин
В каких случаях с обменом свидетельства о регистрации транспортного средства медлить нельзя?
aimg Ирина Костенко
Техпаспорт поврежден? Когда менять его обязательно и как сделать это онлайн В некоторых случаях с обменом техпаспорта медлить нельзя (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Техпаспорт - один из основных документов водителя, но некоторые повреждения буквально "блокируют" его легитимность. Чтобы восстановить свидетельство о регистрации как можно быстрее, можно воспользоваться соответствующей услугой онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.

Главное:

  • Признаки повреждений: замена техпаспорта обязательна, если документ имеет существенные потертости, механические повреждения, дефекты защитных элементов или нечитаемые данные.
  • Процедура: обменять поврежденное свидетельство можно как офлайн (в сервисном центре МВД), так и онлайн (через приложение "Дія" или электронный Кабинет водителя).
  • Удобство: онлайн-услуга позволяет избежать очередей, подать заявление в любое время и заказать доставку готового документа почтой.

Когда техпаспорт считается поврежденным и подлежит обмену

В ГСЦ МВД напомнили, что свидетельство о регистрации транспортного средства (как один из основных документов водителя) должно:

  • быть пригодным для идентификации транспортного средства (ТС);
  • содержать всю необходимую информацию, которую можно беспрепятственно прочесть.
Читайте также: Транспорт сгорел или разбит? В МВД объяснили, что украинцам делать с уничтоженным авто

В целом, по данным Главного сервисного центра, техпаспорт считается поврежденным и подлежит обязательному обмену, если он:

  • непригоден для использования;
  • имеет механические повреждения;
  • имеет повреждение защитных элементов;
  • имеет потертости (из-за которых невозможно прочесть часть сведений);
  • поврежден настолько, что делает невозможной визуальную идентификацию документа или проверку его подлинности.

"Если у документа есть такие признаки, рекомендуем не медлить с его обменом", - подчеркнули в ГСЦ.

Техпаспорт поврежден? Когда менять его обязательно и как сделать это онлайнКогда свидетельство о регистрации ТС обменять обязательно (инфографика: hsc.gov.ua)

Как можно восстановить свидетельство о регистрации ТС

"Если документ поврежден или его реквизиты невозможно распознать, его необходимо обменять", - констатировали в ГСЦ МВД.

Уточняется, что сделать это можно:

  • как физически - в сервисном центре МВД;
  • так и онлайн - либо через приложение "Дія", либо через электронный Кабинет водителя.

"После обработки заявки готовое свидетельство о регистрации транспортного средства можно получить почтовым оператором по указанному адресу или другим способом, предусмотренным при оформлении услуги", - сообщили в ГСЦ.

Читайте также: О пластике можно забыть: как в Украине оформить полностью электронные водительские права

В чем преимущество получения такой услуги онлайн

Украинцам напомнили, что онлайн-обмен свидетельства о регистрации транспортного средства позволяет:

  • подать заявление в удобное время - без посещения сервисного центра МВД;
  • отслеживать статус обработки заявки;
  • получить готовый документ максимально удобным способом.

Техпаспорт поврежден? Когда менять его обязательно и как сделать это онлайнПреимущества обмена техпаспорта онлайн (инфографика: hsc.gov.ua)

"Цифровые сервисы Главного сервисного центра МВД постоянно расширяются, чтобы сделать получение государственных услуг простым и комфортным для каждого гражданина", - добавили в пресс-службе ГСЦ.

Как восстановить техпаспорт через "Дію"

Для того чтобы восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства через приложение "Дія", необходимо:

  • открыть раздел "Сервіси";
  • выбрать услугу "Заміна свідоцтва про реєстрацію";
  • проверить указанные данные;
  • указать адрес для доставки по почте;
  • подтвердить заявку;
  • произвести оплату услуги;
  • дождаться сообщения о результате.
Читайте также: Техосмотр обязателен? Что стоит знать водителям и кому не избежать проверки

Как восстановить техпаспорт через Кабинет водителя

Чтобы восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства через электронный Кабинет водителя, необходимо:

  • войти в Кабинет водителя - авторизироваться с помощью ID.GOV.UA или "Дія.Підпис";
  • выбрать услугу по восстановлению (обмену) свидетельства регистрации транспортного средства;
  • проверить указанные данные;
  • указать адрес для доставки по почте;
  • оплатить административную услугу;
  • отправить заявку на обработку.

Напомним, ранее мы объясняли, как бесплатно снять с учета уничтоженное из-за обстрела авто и восстановить права.

Кроме того, мы объясняли, кто может восстановить водительские права и документы на автомобиль бесплатно.

Читайте также, можно ли управлять автомобилем, если срок действия прав закончился во время войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство внутренних дел Украины послуги Автомобильное движение Советы водителям Атака дронов Документы Вождение Ракетная атака
Новости
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Число жертв в Киеве растет, завалы все еще разбирают: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины