Техпаспорт поврежден? Когда менять его обязательно и как сделать это онлайн
Техпаспорт - один из основных документов водителя, но некоторые повреждения буквально "блокируют" его легитимность. Чтобы восстановить свидетельство о регистрации как можно быстрее, можно воспользоваться соответствующей услугой онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.
Главное:
- Признаки повреждений: замена техпаспорта обязательна, если документ имеет существенные потертости, механические повреждения, дефекты защитных элементов или нечитаемые данные.
- Процедура: обменять поврежденное свидетельство можно как офлайн (в сервисном центре МВД), так и онлайн (через приложение "Дія" или электронный Кабинет водителя).
- Удобство: онлайн-услуга позволяет избежать очередей, подать заявление в любое время и заказать доставку готового документа почтой.
Когда техпаспорт считается поврежденным и подлежит обмену
В ГСЦ МВД напомнили, что свидетельство о регистрации транспортного средства (как один из основных документов водителя) должно:
- быть пригодным для идентификации транспортного средства (ТС);
- содержать всю необходимую информацию, которую можно беспрепятственно прочесть.
В целом, по данным Главного сервисного центра, техпаспорт считается поврежденным и подлежит обязательному обмену, если он:
- непригоден для использования;
- имеет механические повреждения;
- имеет повреждение защитных элементов;
- имеет потертости (из-за которых невозможно прочесть часть сведений);
- поврежден настолько, что делает невозможной визуальную идентификацию документа или проверку его подлинности.
"Если у документа есть такие признаки, рекомендуем не медлить с его обменом", - подчеркнули в ГСЦ.
Когда свидетельство о регистрации ТС обменять обязательно (инфографика: hsc.gov.ua)
Как можно восстановить свидетельство о регистрации ТС
"Если документ поврежден или его реквизиты невозможно распознать, его необходимо обменять", - констатировали в ГСЦ МВД.
Уточняется, что сделать это можно:
- как физически - в сервисном центре МВД;
- так и онлайн - либо через приложение "Дія", либо через электронный Кабинет водителя.
"После обработки заявки готовое свидетельство о регистрации транспортного средства можно получить почтовым оператором по указанному адресу или другим способом, предусмотренным при оформлении услуги", - сообщили в ГСЦ.
В чем преимущество получения такой услуги онлайн
Украинцам напомнили, что онлайн-обмен свидетельства о регистрации транспортного средства позволяет:
- подать заявление в удобное время - без посещения сервисного центра МВД;
- отслеживать статус обработки заявки;
- получить готовый документ максимально удобным способом.
Преимущества обмена техпаспорта онлайн (инфографика: hsc.gov.ua)
"Цифровые сервисы Главного сервисного центра МВД постоянно расширяются, чтобы сделать получение государственных услуг простым и комфортным для каждого гражданина", - добавили в пресс-службе ГСЦ.
Как восстановить техпаспорт через "Дію"
Для того чтобы восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства через приложение "Дія", необходимо:
- открыть раздел "Сервіси";
- выбрать услугу "Заміна свідоцтва про реєстрацію";
- проверить указанные данные;
- указать адрес для доставки по почте;
- подтвердить заявку;
- произвести оплату услуги;
- дождаться сообщения о результате.
Как восстановить техпаспорт через Кабинет водителя
Чтобы восстановить свидетельство о регистрации транспортного средства через электронный Кабинет водителя, необходимо:
- войти в Кабинет водителя - авторизироваться с помощью ID.GOV.UA или "Дія.Підпис";
- выбрать услугу по восстановлению (обмену) свидетельства регистрации транспортного средства;
- проверить указанные данные;
- указать адрес для доставки по почте;
- оплатить административную услугу;
- отправить заявку на обработку.
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