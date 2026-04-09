Тегеран "открыл" Ормузский пролив для судов, но есть несколько нюансов

Хотя Иран официально объявил об открытии Ормузского пролива для гражданских судов в рамках перемирия, однако свободное судоходство остается номинальным из-за некоторых нюансов.

Несмотря на заявления о разблокировании пролива, Тегеран фактически превратил его в управляемый коридор. В заявлении заместителя МИД Ирана Саида Хатибзаде сказано, что любое судно (включая американские) должно связаться с иранскими властями для получения разрешения.

Без этого безопасность не гарантируется - якобы из-за мин, установленных во время конфликта. На картах некоторых иранских учреждений пролив обозначен, как "заминированный".

Судам предлагают два альтернативных коридора, один из которых (к северу от острова Ларак) уже получил название "полоса пошлины": за проход Иран требует деньги. Тегеран ввел так называемый "сбор за безопасное сопровождение", который может достигать 2 млн долларов за один супертанкер (VLCC).

"Условный проход - это не проход. Это контроль под другим названием", - прокомментировал это глава нефтяной компании ADNOC Султан Аль-Джабер.

По состоянию на 9 апреля через пролив проходят лишь 3-8 судов в сутки, что составляет менее 10% от довоенного уровня (60 судов/сутки). Большинство из них - иранские суда, танкеры или сухогрузы.

На фоне этого после краткосрочного падения на 13% в среду, нефть Brent снова начала расти, приблизившись к 99-100 долларов за баррель. Иранские ограничения делают логистику непредсказуемой, также в Персидском заливе до сих пор остаются заблокированными более 800 гражданских судов, которые ждут безопасные гарантии выхода.