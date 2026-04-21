Тегеран "дал добро", и Вэнс встретится с иранцами в Пакистане, - Axios

Вокруг визита американской делегации возникло определенное информационное противоречие. Ранее президент Дональд Трамп в комментарии для New York Post заявил, что Вэнс уже находится по пути в Пакистан. Однако в МИД Ирана утверждали обратное.

По данным Axios, вице-президент по состоянию на утро вторника все еще находился на территории Соединенных Штатов. Но четкий сигнал из Тегерана дошел до Белого дома и Вэнс с командой садятся на самолет.

Состав делегаций:

Джей Ди Вэнс - вице-президент США;

Джаред Кушнер - зять президента и ключевой переговорщик;

Стив Уиткофф - специальный посланник США;

Мохаммеда-Багера Галибафа - спикера парламента Ирана

Переговоры были под угрозой срыва из-за Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Силовики требовали занять максимально жесткую позицию. В КСИР отказывались от диалога, пока США не снимут блокаду Ормузского пролива.

Ситуацию спасли международные посредники. Представители Пакистана, Египта и Турции часами призывали Тегеран не терять шанс на переговоры, сообщили источники Axios. Однако иранские дипломаты не тронулись с места, пока не получили личное одобрение от верховного лидера Али Хаменеи. Только после его приказа подготовка к встрече возобновилась.

Издание отмечает, что на переговорах в среду могут обсуждаться вопросы снятия морской блокады США и вопрос прекращения огня в регионе. Кроме того, основной темой станет ядерная программа Ирана.