Тегеран "дал добро", и Вэнс встретится с иранцами в Пакистане, - Axios

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сегодня утром отправится в Исламабад для участия в экстренных мирных переговорах с представителями Ирана. Переговоры были под угрозой срыва из-за внутренних конфликтов в иранской верхушке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Вокруг визита американской делегации возникло определенное информационное противоречие. Ранее президент Дональд Трамп в комментарии для New York Post заявил, что Вэнс уже находится по пути в Пакистан. Однако в МИД Ирана утверждали обратное.
По данным Axios, вице-президент по состоянию на утро вторника все еще находился на территории Соединенных Штатов. Но четкий сигнал из Тегерана дошел до Белого дома и Вэнс с командой садятся на самолет.
Переговоры были под угрозой срыва из-за Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Силовики требовали занять максимально жесткую позицию. В КСИР отказывались от диалога, пока США не снимут блокаду Ормузского пролива.
Ситуацию спасли международные посредники. Представители Пакистана, Египта и Турции часами призывали Тегеран не терять шанс на переговоры, сообщили источники Axios. Однако иранские дипломаты не тронулись с места, пока не получили личное одобрение от верховного лидера Али Хаменеи. Только после его приказа подготовка к встрече возобновилась.
Издание отмечает, что на переговорах в среду могут обсуждаться вопросы снятия морской блокады США и вопрос прекращения огня в регионе. Кроме того, основной темой станет ядерная программа Ирана.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил "взрывом бомб" после 21 апреля, если не будет достигнуто соглашение между странами. Именно этого числа заканчивается прекращение огня.
Тегеран в свою очередь заявил, что не признает никаких ультиматумов Вашингтона и не будет передавать свой обогащенный уран американской стороне или любой другой стране.
Между тем Ормузский пролив и закрыт и открыт одновременно, если принимать во внимание комментарии обеих сторон. Однако нефтяные танкеры не рискуют проходить через него, что отражается на ценах на нефть, которые снова выросли, в том числе из-за неуверенности в переговорах.