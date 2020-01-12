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На Тайвані відбулися президентські вибори

Новини » В світі     12.01.2020 - 05:18
На Тайвані відбулися президентські вибори
Ілюстративне фото (taiwannews.com.tw)

Цай Інвень переобрали на другий термін

На Тайвані відбулися президентські вибори, за результатами яких Цай Інвень переобрали на другий термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Taiwan News.

За неї проголосували понад 57% (8,1 млн осіб) виборців.

Президент заявила, що тайванці проголосували за демократію і суверенітет. Вона закликала Китай до діалогу і відмови від неприйнятних умов і погроз застосування сили.

Цай підкреслила, що під час другого терміну її адміністрація продовжить своє відповідальне, непровокаційне ставлення до Китаю і уникне серйозних конфліктів у Тайванській протоці.

"Китай намагався змусити нас до неприйнятні умови, тому у нас немає іншого вибору, крім як зміцнювати оборону", - сказала вона.

Також Інвень президент, що сторони несуть відповідальність за просування до діалогу, і жодна з країн не має заперечувати факт існування іншої". Вона сподівається, що у Тайваню буде можливість участі в міжнародних процесах.

Нагадаємо, у січні 2019 року президент КНР Сі Цзіньпін заявляв про намір провести демократичні консультації щодо двосторонніх відносин та майбутнього острова з Тайванем.

У липні в китайському Міноборони заявили, що не виключають можливості застосування військової сили для повернення Тайваню під свою юрисдикцію.

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