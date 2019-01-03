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Китай запропонував Тайваню обговорити двосторонні відносини

Новини » Політика    03.01.2019 - 06:39
Китай запропонував Тайваню обговорити двосторонні відносини
Фото: Сі Цзіньпін (flickr.com/poroshenkopetro)

Президент Тайваню КНР запропонував обговорити майбутнє острова

Президент КНР Сі Цзіньпін має намір провести демократичні консультації щодо двосторонніх відносин та майбутнього острова з Тайванем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Так, президент КНР хоче обговорити майбутнє острова і створення інституційного механізму для мирного розвитку.

"Президент Сі Цзіньпін запропонував Тайваню провести демократичні консультації щодо двосторонніх відносин, майбутнього острова і створення інституційного механізму для мирного розвитку двосторонніх відносин", - йдеться в повідомленні.

Сі Цзіньпін зазначив, що політичні партії і сектора по обидві сторони Тайванської протоки можуть зарекомендувати представників для проведення широких і всебічних демократичних консультацій на основі Консенсусу від 1992 року, згідно з яким обидві сторони визнають єдність Китаю.

Нагадаємо, раніше глава Китаю Сі Цзіньпін заявив про можливе використання сили при поверненні Тайваню до складу КНР.

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