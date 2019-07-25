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Китай не виключає застосування військової сили для приєднання Тайваню

Новини » Політика    25.07.2019 - 05:35
Китай не виключає застосування військової сили для приєднання Тайваню
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

У Китаї вважають, що розміщення ракетних систем США в Південній Кореї підриває регіональний баланс сил

Китай не виключає можливості застосування військової сили для повернення Тайваню під свою юрисдикцію. Про це заявив офіційний представник китайського Міноборони У Цянь, передає РБК-Україна з посиланням на Fox News.

В оборонному відомстві Китаю підтвердили готовність розпочати війну, якщо знадобиться "захистити національний суверенітет".

"Якщо хтось посміє відокремити Тайвань від Китаю, китайська армія неодмінно буде битися, рішуче захищаючи національний суверенітет, єдність і територіальну цілісність країни", - заявив представник Міноборони.

Також у Міноборони наголосили, що розміщення ракетних систем Сполучених Штатів у Південній Кореї "підриває регіональний баланс сил".

Нагадаємо, в середині липня влада Китаю заявила про намір запровадити санкції щодо американських компаній, які продають озброєння Тайваню. Напередодні у Вашингтоні схвалили продаж танків, балістичних ракет та інших озброєнь Тайваню на 2,2 млрд доларів, що, на думку Китаю, завдає шкоди його суверенітету та національній безпеці.

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