Иллюстративное фото (taiwannews.com.tw)

Цай Инвэнь переизбрали на второй срок

На Тайване прошли президентские выборы, по результатам которых Цай Инвэнь переизбрали на второй срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Taiwan News.

За нее проголосовали более 57% (8,1 млн человек) избирателей.

Президент заявила, что тайваньцы проголосовали за демократию и суверенитет. Она призвала Китай к диалогу и отказа от неприемлемых условий и угроз применения силы.

Цай подчеркнула, что во время второго срока его администрация продолжит свое ответственное, непровокаційне отношение к Китаю и избежит серьезных конфликтов в Тайваньском проливе.

"Китай пытался заставить нас в неприемлемые условия, поэтому у нас нет другого выбора, кроме как укреплять оборону", - сказала она.

Также президент отметила, что стороны несут ответственность за продвижение к диалогу, и ни одна из стран не должна отрицать факт существования другой". Она надеется, что у Тайваня будет возможность участия в международных процессах.

Напомним, президент КНР Си Цзиньпин заявлял о намерении провести демократические консультации относительно двусторонних отношений с Тайванем.

В июле в китайском Минобороны заявили, что не исключают возможности применения военной силы для возвращения Тайваня под свою юрисдикцию.