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На Тайване прошли президентские выборы

Новости » В мире     12.01.2020 - 05:18
На Тайване прошли президентские выборы
Иллюстративное фото (taiwannews.com.tw)

Цай Инвэнь переизбрали на второй срок

На Тайване прошли президентские выборы, по результатам которых Цай Инвэнь переизбрали на второй срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Taiwan News.

За нее проголосовали более 57% (8,1 млн человек) избирателей.

Президент заявила, что тайваньцы проголосовали за демократию и суверенитет. Она призвала Китай к диалогу и отказа от неприемлемых условий и угроз применения силы.

Цай подчеркнула, что во время второго срока его администрация продолжит свое ответственное, непровокаційне отношение к Китаю и избежит серьезных конфликтов в Тайваньском проливе.

"Китай пытался заставить нас в неприемлемые условия, поэтому у нас нет другого выбора, кроме как укреплять оборону", - сказала она.

Также президент отметила, что стороны несут ответственность за продвижение к диалогу, и ни одна из стран не должна отрицать факт существования другой". Она надеется, что у Тайваня будет возможность участия в международных процессах.

Напомним, президент КНР Си Цзиньпин заявлял о намерении провести демократические консультации относительно двусторонних отношений с Тайванем.

В июле в китайском Минобороны заявили, что не исключают возможности применения военной силы для возвращения Тайваня под свою юрисдикцию.

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