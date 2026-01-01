Тайвань заявил о "решающем 2026 году" на фоне военных учений Китая

Лай Цзиндэ в новогодней речи заявил, что международное сообщество следит за тем, имеет ли тайваньский народ решимость защитить себя.

"Как президент, моя позиция всегда была четкой: решительно защищать национальный суверенитет и укреплять национальную оборону", - сказал он, отметив, что Китай на этой неделе во время своих учений использовал недавно добавленные боевые возможности Тайваня как "гипотетического противника".

Президент Тайваня отметил, что это продемонстрировало необходимость увеличения оборонных закупок, призвав оппозиционные партии поддержать его план по увеличению оборонных расходов Тайваня на 40 млрд долларов - предложение, которое сейчас застряло вместе с другими вопросами в политическом тупике в контролируемом оппозицией парламенте.

"Сможет ли Китай достичь своих целей в графике - это один вопрос", - сказал Лай Цзиндэ.

Так он ответил на вопрос об отчете США, в котором утверждалось, что Китай готовится иметь возможность выиграть борьбу за Тайвань к 2027 году.

"Следующий 2026 год будет решающим для Тайваня", - сказал президент.

Он добавил, что Тайвань должен "готовиться к худшему, но надеяться на лучшее".

"Мы готовы к обменам и сотрудничеству с Китаем на равноправной и достойной основе, способствуя мирной и общей среде по обе стороны пролива. Пока Китай признает существование Китайской Республики, будет уважать стремление тайваньского народа к демократическому и свободному образу жизни", - отметил Лай Цзиндэ.