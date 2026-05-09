Тайвань урезал пакет закупок оружия у США: Госдеп увидел в этом уступку Китаю, - Reuters

Что произошло

Агентство пишет, что президент Тайваня Лай Чинг-те запросил дополнительные 40 млрд долларов на оборонные расходы, чтобы лучше сдерживать Китай. Ведь как известно, Пекин рассматривает остров как свою территорию и усилил военное давление.

Однако после неоднократных задержек со стороны оппозиционных партий, занимающих большинство мест в парламенте - в пятницу парламент одобрил лишь две трети запрошенных средств.

Причем важно отметить, что все запрашиваемые деньги были направлены на американское оружие, а не на другие проекты, такие как дроны и ракеты отечественной разработки.

В оппозиции заявили, что хоть и поддерживают расходы на оборону, однако партии не будут подписывать "пустые чеки", так как предложения местами расплывчаты и могут открыть двери для коррупции.

Что говорят в Госдепе США

Представитель Госдепартамента заявил, что США поддерживают приобретение Тайванем важнейших оборонных возможностей, "соизмеримых с угрозой, с которой он сталкивается".

"Хотя мы воодушевлены принятием этого специального оборонного бюджета после неконструктивных задержек, США отмечают, что дальнейшие задержки в финансировании оставшихся предлагаемых возможностей являются уступкой Коммунистической партии Китая", - цитирует Reuters неназванного представителя.

Отметим, что США являются важнейшим международным спонсором и поставщиком орудия для Тайваня, несмотря на отсутствие формальных дипломатических связей, и активно поддерживают увеличение военных расходов.

Пекин в свою очередь неоднократно требовал прекращения продаж оружия.

Реакция Минобороны Тайваня и президента

Поздно вечером в пятницу Минобороны Тайваня опубликовало заявление, в котором было сказано, что утвержденные расходы полностью исключают определенные коммерческие закупки, которые с высокой вероятностью могут создать "пробелы в возможностях".

В министерстве добавили, что в план не включена противобаллистическая ракета "Чян Кун" или "Сильный Лук", которая должна стать основной новой тайваньской системы ПВО "Т-купол".

После исключения этого пункта из специального бюджета, если не удается приобрести в установленные сроки, эффективность противовоздушной обороны серьезно снизится", - говорится в заявлении.

Кроме того, отсутствие одобрения для морских дронов значительно задержат развитие возможностей асимметричной войны и повлияет на прогнозируемый экономической рост и возможности трудоустройства для отечественной промышленности.

Президент Лай отметил, что высоко оценивает утверждение финансирование, которое позволяет приступить к закупке таких систем, как HIMARS, но это лишь первый шаг.

"Любой проблем повлияет на целостность всей системы обороны. Любая задержка увеличит общие риски для безопасности, которые ложатся на плечи жителей Тайваня", - написал он в Facebook.