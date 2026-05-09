Тайвань урізав пакет закупівель зброї у США: Держдеп побачив у цьому поступку Китаю, - Reuters

У Держдепартаменті США заявили, що затримки у фінансуванні військових витрат Тайваню, які виникли через тайванський парламент, є "поступкою" Китаю".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство пише, що президент Тайваню Лай Чінг-те запросив додаткові 40 млрд доларів на оборонні витрати, щоб краще стримувати Китай. Адже як відомо, Пекін розглядає острів як свою територію і посилив військовий тиск.
Однак після неодноразових затримок з боку опозиційних партій, що посідають більшість місць у парламенті, у п'ятницю парламент схвалив лише дві третини запитаних коштів.
Причому важливо зазначити, що всі запитувані гроші були спрямовані на американську зброю, а не на інші проєкти, як-от дрони та ракети вітчизняної розробки.
В опозиції заявили, що хоч і підтримують витрати на оборону, проте партії не будуть підписувати "порожні чеки", оскільки пропозиції місцями розпливчасті й можуть відкрити двері для корупції.
Представник Держдепартаменту заявив, що США підтримують придбання Тайванем найважливіших оборонних можливостей, "порівнянних із загрозою, з якою він стикається".
"Хоча ми натхнені ухваленням цього спеціального оборонного бюджету після неконструктивних затримок, США наголошують на тому, що подальші затримки у фінансуванні пропонованих можливостей, що залишилися, є поступкою Комуністичній партії Китаю", - цитує Reuters неназваного представника.
Зазначимо, що США є найважливішим міжнародним спонсором і постачальником знаряддя для Тайваню, незважаючи на відсутність формальних дипломатичних зв'язків, і активно підтримують збільшення військових витрат.
Пекін зі свого боку неодноразово вимагав припинення продажів зброї.
Пізно ввечері в п'ятницю Міноборони Тайваню опублікувало заяву, в якій було сказано, що затверджені витрати повністю виключають певні комерційні закупівлі, які з високою ймовірністю можуть створити "прогалини в можливостях".
У міністерстві додали, що до плану не включено протибалістичну ракету "Чян Кун" або "Сильний Лук", яка має стати основною нової тайванської системи ППО "Т-купол".
Після виключення цього пункту зі спеціального бюджету, якщо не вдається придбати у встановлені терміни, ефективність протиповітряної оборони серйозно знизиться", - ідеться в заяві.
Крім того, відсутність схвалення для морських дронів значно затримає розвиток можливостей асиметричної війни та вплине на прогнозоване економічне зростання і можливості працевлаштування для вітчизняної промисловості.
Президент Лай зазначив, що високо оцінює затвердження фінансування, яке дає змогу розпочати закупівлю таких систем, як HIMARS, але це лише перший крок.
"Будь-яка проблема вплине на цілісність усієї системи оборони. Будь-яка затримка збільшить загальні ризики для безпеки, які лягають на плечі жителів Тайваню", - написав він у Facebook.
