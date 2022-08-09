Тайвань назвав військові навчання Китаю відпрацюванням плану вторгнення

Китай використовує повітряні та морські навчання, що оточують острів, щоб підготуватися до вторгнення та змінити статус-кво в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву, повідомляє Reuters.
"Китай використав навчання і свій військовий план для підготовки до вторгнення на Тайвань, - заявив він на прес-конференції в Тайбеї.
За його словами, армія Китаю проводить великомасштабні військові навчання та запуски ракет, а також кібератаки, дезінформаційну кампанію та економічний примус з метою ослаблення громадського духу на Тайвані.
Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося, що Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню, які почав у відповідь на скандальний візит на острів американського високопоставленого чиновника Ненсі Пелосі.
А вже 9 серпня армія Китаю оголосила про нові військові навчання навколо Тайваню. Вони включатимуть "блокаду та борону" острова.
При цьому Пекін заявляв, що готується проводити "регулярні" військові навчання на сході від серединної лінії Тайванської протоки.
Натомість Тайвань вважає військові навчання Китаю репетицією нападу.
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