Тайвань назвав військові навчання Китаю відпрацюванням плану вторгнення

Китай використовує повітряні та морські навчання, що оточують острів, щоб підготуватися до вторгнення та змінити статус-кво в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву, повідомляє Reuters.