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Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу

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Китай, Субота 06 серпня 2022 17:48
Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу Фото: Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу (eng.chinamil.com.cn)
Автор: Наталія Гурковська

Китайські літаки та військові кораблі репетирували напад на Тайвань у суботу, 6 серпня, на помсту за візит туди спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, під час якого Пекін припинив переговори з питань безпеки та інших питань зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, короткий неоголошений візит Пелосі протягом тижня на самоврядний острів, на який претендує Китай, розлютив Пекін і спровокував безпрецедентні військові навчання, після якого столицею Тайбеєм були запущені балістичні ракети.

Китайські навчання, зосереджені у шести місцях по всьому острову, триватимуть до полудня неділі.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що кілька китайських кораблів і літаків здійснили місії в Тайванській протоці, при цьому деякі з них перетнули серединну лінію, неофіційний буфер, який розділяє дві сторони, що тайванські військові назвали імітацією нападу на острів.

Китайські військові кораблі та літаки продовжували «тиснути» на серединну лінію Тайванської протоки в суботу вдень, повідомило джерело, знайоме з плануванням безпеки.

Як повідомлялося, після початку китайських навчань навколо Тайваню Пентагон неодноразово намагався зв'язатися з Пекіном, проте всі дзвінки були проігноровані.

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