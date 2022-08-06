Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу

Китайські літаки та військові кораблі репетирували напад на Тайвань у суботу, 6 серпня, на помсту за візит туди спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, під час якого Пекін припинив переговори з питань безпеки та інших питань зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, короткий неоголошений візит Пелосі протягом тижня на самоврядний острів, на який претендує Китай, розлютив Пекін і спровокував безпрецедентні військові навчання, після якого столицею Тайбеєм були запущені балістичні ракети.

Китайські навчання, зосереджені у шести місцях по всьому острову, триватимуть до полудня неділі.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що кілька китайських кораблів і літаків здійснили місії в Тайванській протоці, при цьому деякі з них перетнули серединну лінію, неофіційний буфер, який розділяє дві сторони, що тайванські військові назвали імітацією нападу на острів.

Китайські військові кораблі та літаки продовжували «тиснути» на серединну лінію Тайванської протоки в суботу вдень, повідомило джерело, знайоме з плануванням безпеки.