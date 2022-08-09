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Тайвань назвал военные учения Китая отработкой плана вторжения

Фото: министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Китай использует воздушные и морские учения, окружающие остров, чтобы подготовиться к вторжению и изменить статус-кво в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву, передает Reuters.

"Китай использовал учения и свой военный план для подготовки к вторжению на Тайвань, - заявил он на пресс-конференции в Тайбэе.

По его словам, армия Китая проводит крупномасштабные военные учения и запуски ракет, а также кибератаки, дезинформационную кампанию и экономическое принуждение с целью ослабления общественного духа на Тайване".

Напомним, 8 августа сообщалось, что Китай завершил свои четырехдневные учения возле Тайваня, которые начал в ответ на скандальный визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.

А уже 9 августа армия Китая объявила о новых военных учениях вокруг Тайваня. Они будут включать "блокаду и борону" острова.

При этом Пекин заявлял, что готовится проводить "регулярные" военные учения на востоке от срединной линии Тайваньского пролива.

В свою очередь Тайвань считает военные учения Китая репетицией нападения.

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