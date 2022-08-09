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Китай оголосив про нові військові навчання з блокади та оборони Тайваню, - ЗМІ

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Пекін, Вівторок 09 серпня 2022 11:30
Китай оголосив про нові військові навчання з блокади та оборони Тайваню, - ЗМІ Фото: Китай оголосив про нові військові навчання з блокади та оборони Тайваню (chinamil.com)
Автор: Марія Кучерявець

Армія Китаю сьогодні, 9 серпня оголосила про нові військові навчання навколо Тайваню. Вони включатимуть "блокаду та борону" острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

За даними видання, Пекін оголосив у вівторок, що їх Військово-Морський флот і Військово-Повітряні сили продовжать спільні навчання у водах та повітряному просторі навколо Тайваню після чотирьох днів навчань із бойовою стрільбою.

Так, не вказавши дату закінчення, Командування Східного театру Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) заявило, що майбутні навчання спрямовані на підготовку до операцій "спільної оборони" та "спільної блокади" острова.

Управління безпеки на морі Пекіна також випустило навігаційне попередження, обмеживши вхід до східних вод острова Наньсан у Чжаньцзяні в Південно-Китайському морі з 8:00 до 18:00 протягом трьох днів, починаючи від сьогодні, коли розпочинаються бойові стрільби.

Нагадаємо, ще вчора повідомлялося, що Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню, які почав у відповідь на скандальний візит на острів американського високопоставленого чиновника Ненсі Пелосі.

При цьому Пекін заявляв, що готується проводити "регулярні" військові навчання на сході від серединної лінії Тайванської протоки.

Натомість Тайвань вважає військові навчання Китаю репетицією нападу.

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