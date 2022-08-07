Китай проводитиме "регулярні" навчання біля Тайваню

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Серединна лінія, є вузькою протокою між островом Тайвань та материковим Китаєм. Вона виступає неофіційною лінією контролю, яку зазвичай не перетинають військові літаки, або ж кораблі обох сторін.

Про "регулярні" військові навчання повідомило державне телебачення Китаю. В телебаченні серединну лінію назвали "уявною" та відзначили, що вона ніколи не була визнана юридично й була проведена США для військових потреб у минулому столітті.