Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ, відточуючи стратегію на випадок атаки Китаю, - Reuters

Військові стратеги Тайваню вивчають опір України та відсіч військам Росії, для удосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай розпочне силове захоплення острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Хоча уряд Тайваню і не повідомляв про будь-які "незвичайні дії" військових в КНР, Тайбей вже підвищив рівень бойової готовності.

"Використання Росією високоточних ракет, а також тактично продуманий опір України, незважаючи на те, що вона перевершує її в чисельності та озброєнні, уважно спостерігають в тайванських колах служби безпеки", - йдеться в публікації.

Як зазначив директор Вищого інституту військових досліджень Китаю Тайванського національного університету оборони Ма Чен-Кун, Україна використовувала концепцію асиметричної війни" з мобільною зброєю, щоб "загнати російські війська в глухий кут".

Йдеться про стратегію зробити свої сили більш мобільними та захищеними від атак (наприклад, за допомогою ракет, встановлених на транспорті).

"Українські Збройні Сили повною мірою використовують асиметричну війну, дуже ефективно, і досі успішно стримують просування Росії", - сказав урядовий радник з політики по Китаю.

Ма Чен-Кун додав, що саме це активно розробляли їхні Збройні Сили. Зокрема, йдеться про такі види зброї, як легка протитанкова ракета Kestrel власної розробки, що запускається з плеча і призначена для ведення ближнього бою.

Також Тайвань розробляє й інші ракети, здатні досягати території Китаю, а минулого тижня Міноборони заявило, що планує збільшити свої щорічні потужності з виробництва ракет більш ніж вдвічі.

Тут варто звернути увагу на суттєву різницю в природних бар'єрах - на відміну від природної перешкоди Тайванської протоки, що відокремлює острів від Китаю, Україна має з РФ протяжний сухопутний кордон.

Тайванські стратеги кажуть, що вони можуть легко виявляти ознаки пересування китайських військових і підготовку до вторгнення, адже, щоб дістатися суші, ЗС Китаю доведеться перетнути протоку.