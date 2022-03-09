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Тайвань изучает опыт Украины в войне с РФ, оттачивая стратегию на случай атаки Китая, - Reuters

Новина українською →
Тайвань, Среда 09 марта 2022 10:45
Тайвань изучает опыт Украины в войне с РФ, оттачивая стратегию на случай атаки Китая, - Reuters Фото: учения тайваньской армии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хотя правительство Тайваня и не сообщало о каких-либо "необычных действиях" военных в КНР, Тайбэй уже повысил уровень боевой готовности.

"Использование Россией высокоточных ракет, а также тактически продуманное сопротивление Украины, несмотря на то, что она превосходит ее в численности и вооружении, внимательно наблюдают в тайваньских кругах службы безопасности", - говорится в публикации.

Как отметил директор Высшего института военных исследований Китая Тайваньского национального университета обороны Ма Чэн-Кун, Украина использовала концепцию "асимметричной войны" с мобильным оружием, чтобы "загнать российские войска в тупик".

Речь идет о стратегии сделать свои силы более мобильными и защищенными от атак (например, с помощью ракет, установленных на транспорте).

"Украинские Вооруженные Силы в полной мере используют асимметричную войну, очень эффективно, и до сих пор успешно сдерживают продвижение России", - сказал правительственный советник по политике в отношении Китая.

Ма Чэн-Кун добавил, что именно это активно разрабатывали их Вооруженные Силы. В частности, говорится о таких видах оружия, как легкая противотанковая ракета Kestrel собственной разработки, запускаемая с плеча и предназначенная для ведения ближнего боя.

Также Тайвань разрабатывает и другие ракеты, способные достигать территории Китая, а на прошлой неделе Минобороны заявило, что планирует увеличить свои ежегодные мощности по производству ракет более чем в два раза.

Тут стоит обратить внимание на существенную разницу в природных барьерах - в отличие от естественной преграды Тайваньского пролива, отделяющего остров от Китая, Украина имеет с РФ протяженную сухопутную границу.

Тайваньские стратеги говорят, что они могут легко обнаруживать признаки передвижения китайских военных и подготовку к вторжению, ведь, чтобы добраться до суши, ВС Китая придется пересечь пролив.

Напомним, 24 февраля Китай направил в зону противовоздушной обороны Тайваня 39 боевых самолетов. В Тайване выразили обеспокоенность и назвали это вторым по величине вторжением китайских самолетов за всю историю.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин назвал полеты китайских военных над Тайванем репетицией перед вторжением.

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