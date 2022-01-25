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Китай направив у бік Тайваню 39 літаків

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Тайвань, Вівторок 25 січня 2022 02:18
Автор: Наталья Скороход

Китай направив в зону протиповітряної оборони Тайваню 39 бойових літаків. У Тайвані висловили стурбованість і назвали це другим за величиною вторгненням китайських літаків за всю історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Міністерство оборони Тайваню зробило заяву з приводу літаків, які Китай відправив у бік острова. Там заявили, що китайські літаки увійшли в Адіз, що стало другим за величиною вторгненням після 2 жовтня.

У відповідь Тайвань відправив свої літаки, щоб стежити за діями китайських гостей і активували свої зенітно-ракетні системи.

Серед китайських літаків були 24 винищувачі J-16 (ті, які Пекін найчастіше використовує для випробувань протиповітряної оборони Тайваню), 10 винищувачів J-10 і бомбардувальник H-6, здатний нести ядерну зброю.

Нагадаємо, що США і Японія обговорили загрозу Китаю Тайваню. Обидві країни стурбовані.

Раніше повідомлялося, що Тайвань просить Китай уникати війни. Про це заявила президент Тайваню.

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