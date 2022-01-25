Китай направив у бік Тайваню 39 літаків

Китай направив в зону протиповітряної оборони Тайваню 39 бойових літаків. У Тайвані висловили стурбованість і назвали це другим за величиною вторгненням китайських літаків за всю історію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Міністерство оборони Тайваню зробило заяву з приводу літаків, які Китай відправив у бік острова. Там заявили, що китайські літаки увійшли в Адіз, що стало другим за величиною вторгненням після 2 жовтня.

У відповідь Тайвань відправив свої літаки, щоб стежити за діями китайських гостей і активували свої зенітно-ракетні системи.