Китай направив у бік Тайваню 39 літаків
Китай направив в зону протиповітряної оборони Тайваню 39 бойових літаків. У Тайвані висловили стурбованість і назвали це другим за величиною вторгненням китайських літаків за всю історію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Міністерство оборони Тайваню зробило заяву з приводу літаків, які Китай відправив у бік острова. Там заявили, що китайські літаки увійшли в Адіз, що стало другим за величиною вторгненням після 2 жовтня.
У відповідь Тайвань відправив свої літаки, щоб стежити за діями китайських гостей і активували свої зенітно-ракетні системи.
Серед китайських літаків були 24 винищувачі J-16 (ті, які Пекін найчастіше використовує для випробувань протиповітряної оборони Тайваню), 10 винищувачів J-10 і бомбардувальник H-6, здатний нести ядерну зброю.
Нагадаємо, що США і Японія обговорили загрозу Китаю Тайваню. Обидві країни стурбовані.
Раніше повідомлялося, що Тайвань просить Китай уникати війни. Про це заявила президент Тайваню.