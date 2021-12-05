Польоти китайських військових над Тайванем прокоментував Пентагон: "Схоже на репетицію"

Пентагон прокоментував польоти китайських військових над Тайвань . На думку міністра оборони США Ллойда Остіна, такі маневри Китаю схожі на репетицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Остін заявив у суботу, що польоти китайських військових в районі Тайваню виглядають як "репетиції".

"Я не хочу будувати здогади, але, звичайно... це дуже схоже на репетиції", - сказав Остін, виступаючи на конференції в Каліфорнії.