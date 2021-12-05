Польоти китайських військових над Тайванем прокоментував Пентагон: "Схоже на репетицію"
Пентагон прокоментував польоти китайських військових над Тайвань. На думку міністра оборони США Ллойда Остіна, такі маневри Китаю схожі на репетицію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Остін заявив у суботу, що польоти китайських військових в районі Тайваню виглядають як "репетиції".
"Я не хочу будувати здогади, але, звичайно... це дуже схоже на репетиції", - сказав Остін, виступаючи на конференції в Каліфорнії.
Це означає, що військово-навчальні польоти військових Китаю можуть бути репетицією потенційних операцій, що несе небезпеку Тайваню.
Нагадаємо, що США стурбовані можливим вторгнення Китаю на територію Тайваню. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав це катастрофічним рішенням з боку Китаю.
Раніше повідомлялося, що США і Євросоюз зробили спільну заяву про дії Китаю в Тайванській протоці. Сторони висловили стурбованість і відзначили, що ситуація впливає на безпеку у світі.