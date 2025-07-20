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Что сказал Усик сразу после боя с Дюбуа: первые слова украинца с ринга поразили всех

Воскресенье 20 июля 2025 00:59
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Что сказал Усик сразу после боя с Дюбуа: первые слова украинца с ринга поразили всех Что сказал Александр Усик сразу после боя с Даниэлем Дюбуа (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Александр Усик сразу после ожесточенного боя-реванша с Даниэлем Дюбуа, в котором украинец одержал победу, сделал заявление с ринга на "Уэмбли" в Лондоне.

РБК-Украина рассказывает, какие слова Усик сказал сразу после поединка с британцем.

Первые слова Усика после боя с Дюбуа после боя с Дюбуа

"38 - это не старость. Это только старт! Я хочу сказать "спасибо" Богу, Святой Марии и всем вам, "Уэмбли", - сказал Усик.

Усик посвятил эту победу "всем людям".

"Я еду домой к семье, к моим детям, к моей жене", - ответил Усик на вопрос о его планах.

Также Усик намекнул, что его следующий бой будет с Тайсоном Фьюри. Таким образом, нас ждет вероятная трилогия с "Цыганским королем". Однако возможен вариант боя с нововозеландцем Джозефом Паркером в рамках защиты пояса WBO.

"Я хочу поблагодарить всю Украину, парней, которые защищают нашу страну. Я получил множество сообщений от парней из разных подразделений, которые сейчас на фронте. Ребята, вы невероятные, вы позволяете мне быть сейчас здесь. Слава Украине!" - сказал Усик на украинском.

Реакцией публики на слова украинского боксера были громкие аплодисменты и одобрительные возгласы в поддержку Александра.

Как прошел бой Усик - Дюбуа 2

Бой начался с тактической борьбы, в которой Усик выглядел убедительнее.

Переломным стал пятый раунд, когда украинец нашел свой ритм и начал разбивать защиту Дюбуа фирменными комбинациями.

Скорость и интеллект Александра стали для британца неразрешимой задачей, что привело к нескольким нокдаунам и, как следствие, к нокауту.

Что сказал Усик сразу после боя с Дюбуа: первые слова украинца с ринга поразили всехУсик победил Дюбуа (фото: DAZN)

Эпическая трилогия с Фьюри: "за" и "против"

На самом деле, это наиболее очевидный, логичный и коммерчески привлекательный шаг. Счет в противостоянии двух титанов современности, Усика и Фьюри, сейчас 2:0. Их бои - это не просто поединки, а шахматная партия двух совершенно разных стилей и характеров, которая захватила весь мир.

Аргументы "за" и "против"

Трилогия между двумя великими боксерами окончательно определит сильнейшего боксера поколения и навсегда войдет в анналы истории бокса.

Такой мегафайт сгенерирует еще большие гонорары, чем предыдущие два, и может стать одним из самых кассовых поединков в истории.

Вместе с тем, организовать бой такого масштаба снова - это сложные переговоры, согласование дат и интересов.

Но, как известно, если поединок все же согласуют - он (скорее всего) состоится в Лондоне. Ранее британец предложил провести поединок 18 апреля 2026 года на "Уэмбли".

Напомним, что Усик прибыл на бой с Дюбуа с особым талисманом от дочери.

Также предлагаем вам посмотреть полное видео, как Усик бил Дюбуа в их первом бою.

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