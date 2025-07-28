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Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня при посредничестве Малайзии

Понедельник 28 июля 2025 14:15
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Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня при посредничестве Малайзии Фото: Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Делегации Таиланда и Камбоджи на переговорах в малайзийском Куала-Лумпуре договорились о прекращении огня в ближайшие 24 часа.

Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Камбоджа и Таиланд достигли общего понимания о следующем: во-первых, немедленное и безоговорочное прекращение огня, вступающее в силу через 24 часа по местному времени, с полуночи 28 июля 2025 года, сегодня вечером", - заявил Ибрагим.

Сообщается, что премьер-министр Таиланда Пхумтам Вечаячай и премьер-министр Камбоджи Хун Мане встретились для переговоров о прекращении боевых действий.

Встреча началась в административной столице Путраджаю около 15:15 по местному времени. До этого, 27 июля, премьер-министр Камбоджи Хун Манет подтверждал прекращение огня при посредничестве президента США Дональда Трампа. Однако боевые действия продолжились.

Конфликт Таиланда с Камбоджей

Конфликт между Камбоджей и Таиландом вспыхнул 24 июля. Это произошло после стрельбы на границе, из-за которой погибли несколько тайских и камбоджийских солдат.

На фоне обострения Таиланд развернул на границе подразделения, которые были вооружены украинскими БМ "Оплот" и БТР-3Е. Были нанесены авиаудары по военным Пномпеня. Также тайская армия отразила вторжение камбоджийцев в районе провинции Трат.

Президент США Дональд Трамп 26 июля провел телефонный разговор с лидерами Камбоджи и Таиланда. Он сообщил, что обе стороны выразили готовность договориться о прекращении огня.

О причинах, ходе и последствиях конфликта между странами - читайте в материале РБК-Украина.

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