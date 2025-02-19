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"Папа на время войны". В Одесской области судьи помогали уклонистам выезжать за границу

Среда 19 февраля 2025 16:32
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"Папа на время войны". В Одесской области судьи помогали уклонистам выезжать за границу Фото: В Одесской области разоблачили преступную группу в судебной системе (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Одесской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу. Под подозрением судьи, адвокаты и помощники судей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

В Одесской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая работала внутри судебной системы и помогала военнообязанным мужчинам избегать мобилизации и незаконно выезжать за границу.

Злоумышленники массово штамповали судебные решения о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по вымышленным обстоятельствам, что позволяло избежать мобилизации под видом ухода за ребенком.

Один такой "документ" стоил около 3500 долларов США, и выдавался без участия сторон в рамках одного заседания. В общем, следствием установлено 1040 таких решений.

Чтобы обеспечить конспирацию, организаторы создали "бэк-офис" суда в адвокатском бюро и активно рекламировали свои услуги в социальных сетях.

Преступная группа в суде

НАБУ, САП и СБУ, сообщили о подозрении 8 участникам преступной группы, среди которых:

  • председатель суда;
  • бывший председатель суда (действующий судья);
  • судья;
  • заместитель руководителя аппарата;
  • помощник судьи;
  • консультант суда;
  • адвокат;
  • помощник адвоката;

Кроме этого, трем лицам предъявлено подозрение за преступления, связанные с деятельностью организованной группы: двум помощникам судей и одному гражданину Украины.

Фото: Служба безопасности Украины

Действия злоумышленников квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по:

  • ст. 368- получение неправомерной выгоды;
  • ст. 369 - предоставление неправомерной выгоды;
  • ст. 332- организация незаконного пересечения границы;
  • ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ;
  • ст. 376-1 - незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия;

Трое судей получили дисциплинарные взыскания, включая представление об их увольнении.

Операция длилась более года, и в январе 2024 года была зафиксирована передача неправомерной выгоды одному из судей за принятие нужного решения.

После этого участники группы продолжили преступную деятельность, а новые преступления были задокументированы летом и осенью 2024 года, что привело к подозрениям для еще девяти человек.

В феврале 2025 года правоохранители собрали достаточно доказательств для квалификации действий участников как организованной преступной группы, что позволило объявить новые подозрения.

Напомним, что правоохранители обнаружили масштабное хищение 246 миллионов гривен, связанное с разработкой системы "Дзвін" для Вооруженных Сил Украины. Под подозрением попали бывшие должностные лица ВСУ, в частности генералы и полковники.

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