"Папа на время войны". В Одесской области судьи помогали уклонистам выезжать за границу
В Одесской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу. Под подозрением судьи, адвокаты и помощники судей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
В Одесской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая работала внутри судебной системы и помогала военнообязанным мужчинам избегать мобилизации и незаконно выезжать за границу.
Злоумышленники массово штамповали судебные решения о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по вымышленным обстоятельствам, что позволяло избежать мобилизации под видом ухода за ребенком.
Один такой "документ" стоил около 3500 долларов США, и выдавался без участия сторон в рамках одного заседания. В общем, следствием установлено 1040 таких решений.
Чтобы обеспечить конспирацию, организаторы создали "бэк-офис" суда в адвокатском бюро и активно рекламировали свои услуги в социальных сетях.
Преступная группа в суде
НАБУ, САП и СБУ, сообщили о подозрении 8 участникам преступной группы, среди которых:
- председатель суда;
- бывший председатель суда (действующий судья);
- судья;
- заместитель руководителя аппарата;
- помощник судьи;
- консультант суда;
- адвокат;
- помощник адвоката;
Кроме этого, трем лицам предъявлено подозрение за преступления, связанные с деятельностью организованной группы: двум помощникам судей и одному гражданину Украины.
Фото: Служба безопасности Украины
Действия злоумышленников квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по:
- ст. 368- получение неправомерной выгоды;
- ст. 369 - предоставление неправомерной выгоды;
- ст. 332- организация незаконного пересечения границы;
- ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ;
- ст. 376-1 - незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия;
Трое судей получили дисциплинарные взыскания, включая представление об их увольнении.
Операция длилась более года, и в январе 2024 года была зафиксирована передача неправомерной выгоды одному из судей за принятие нужного решения.
После этого участники группы продолжили преступную деятельность, а новые преступления были задокументированы летом и осенью 2024 года, что привело к подозрениям для еще девяти человек.
В феврале 2025 года правоохранители собрали достаточно доказательств для квалификации действий участников как организованной преступной группы, что позволило объявить новые подозрения.
Напомним, что правоохранители обнаружили масштабное хищение 246 миллионов гривен, связанное с разработкой системы "Дзвін" для Вооруженных Сил Украины. Под подозрением попали бывшие должностные лица ВСУ, в частности генералы и полковники.