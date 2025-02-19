"Тато на час війни". На Одещині судді допомагали ухилянтам виїжджати за кордон

В Одеській області правоохоронці викрили організовану злочинну групу. Під підозрою судді, адвокати та помічники суддів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

В Одеській області правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка працювала всередині судової системи та допомагала військовозобов'язаним чоловікам уникати мобілізації та незаконно виїжджати за кордон.

Зловмисники масово штампували судові рішення про начебто самостійне виховання дитини батьком за вигаданими обставинами, що давало змогу уникнути мобілізації під виглядом догляду за дитиною.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомляють, що мова йде про Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області. Організатором схеми слідство вважає чинного голову суду Валентина Заверюху.

Разом із ним до складу організованої групи входили адвокат Станіслав Клименко, а також двоє суддів цього ж суду - ексголова Олександр Боярський і суддя Сергій Савицький.

Один такий "документ" коштував близько 3500 доларів США, і видавався без участі сторін у рамках одного засідання. Загалом, слідством встановлено 1040 таких рішень.

Щоб забезпечити конспірацію, організатори створили «бек-офіс» суду в адвокатському бюро та активно рекламували свої послуги у соціальних мережах.

Злочинна група в суді

НАБУ, САП та СБУ, повідомили про підозру 8 учасникам злочинної групи, серед яких:

голова суду;

колишній голова суду (чинний суддя);

суддя;

заступник керівника апарату;

помічник судді;

консультант суду;

адвокат;

помічник адвоката;

Окрім цього, трьом особам пред'явлено підозру за злочини, пов’язані з діяльністю організованої групи: двом помічникам суддів та одному громадянину України.

Фото: Служба безпеки України

Дії зловмисників кваліфіковані за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за:

ст. 368- отримання неправомірної вигоди;

ст. 369 - надання неправомірної вигоди;

ст. 332- організація незаконного перетину кордону;

ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

ст. 376-1 - незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя;

Троє суддів отримали дисциплінарні стягнення, включаючи подання про їх звільнення.

Операція тривала більше року, і в січні 2024 року було зафіксовано передачу неправомірної вигоди одному з суддів за ухвалення потрібного рішення.

Після цього учасники групи продовжили злочинну діяльність, а нові злочини були задокументовані влітку та восени 2024 року, що призвело до підозр для ще дев'яти осіб.

У лютому 2025 року правоохоронці зібрали достатньо доказів для кваліфікації дій учасників як організованої злочинної групи, що дозволило оголосити нові підозри.