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Трамп угрожает пошлинами в 50% на все товары из ЕС

США, Пятница 23 мая 2025 15:09
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Трамп угрожает пошлинами в 50% на все товары из ЕС Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Торговые переговоры между США и Европейским Союзом зашли в тупик. С 1 июня Вашингтон может поднять пошлины до 50%.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Truthsocial.

Трамп заявил, что Европейским Союз якобы был создан с главной целью извлечения выгоды из Соединенных Штатов в торговле.

"Их мощные торговые барьеры, налоги на НДС, смехотворные корпоративные штрафы, неденежные торговые барьеры, денежные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к дефициту в торговле с США в размере более 250 млрд долларов в год", - написал он.

По его словам, это является совершенно неприемлемым показателем.

"Наши переговоры с ними ни к чему не приведут! Поэтому я рекомендую ввести прямой 50% тариф на Европейский Союз, начиная с 1 июня 2025 года", - добавил он.

Торговая война

США ввели 25%-ные пошлины на автомобили, сталь и алюминий из ЕС в марте и 20%-ные пошлины на другие товары ЕС в апреле. Затем они вдвое снизили ставку до 10% до 8 июля, установив 90-дневное окно для переговоров по достижению всеобъемлющего тарифного соглашения.

В ответ на это 27 стран ЕС приостановили свои планы по введению ответных пошлин на некоторые товары США и предложили обеим сторонам установить нулевые пошлины на все промышленные товары.

Однако, по информации FT, торговые переговорщики президента США Дональда Трампа подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, заявляя, что без уступок блок не продвинется в переговорах.

Торговый представитель США Джеймисон Грир готовится сообщить комиссару Европейской комиссии Марошу Шефчовичу, что недавняя пояснительная записка, представленная Брюсселем по поводу переговоров, не соответствует ожиданиям США.

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