Министр торговли США раскрыл подробности торгового соглашения с Китаем
Министр торговли Соединенных Штатов Говард Лутник раскрыл содержание подписанного между Вашингтоном и Пекином торгового соглашения, о котором накануне упомянул президент Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В ходе выступления в Белом доме в четверг, Трамп намекнул, что США якобы подписали торговое соглашение с Китаем, но не раскрыл его содержания.
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что соглашение было подписано два дня назад и формализует договоренности между Пекином и Вашингтоном, которые были достигнуты на переговорах в Женеве и Лондоне.
В частности, документ предусматривает, что Китай возобновляет поставки редкоземельных металлов в США, необходимых для производства ветровых турбин, реактивных двигателей и других технологических продуктов.
В ответ США готовы отменить введенные ранее ограничения на экспорт в Китай этана, программного обеспечения для микрочипов и компонентов для реактивных двигателей.
"Они должны начать поставку нам редкоземельных элементов. И как только они это сделают - мы отменим наши контрмеры", - заявил Лутник.
Министр добавил, что Трамп готов окончательно утвердить ряд торговых соглашений в течение следующих двух недель - до 9 июля.
Ожидается, что это произойдет во время следующего раунда переговоров в Лондоне в начале июля и при условии утверждения со стороны президента Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
В то же время, как отметили в Bloomberg, описанное Латником соглашение с Китаем не является всеобъемлющей торговой договоренностью и не охватывает сложные вопросы, такие как незаконный оборот фентанила или расширение доступа американских экспортеров к китайскому рынку.
Таможенная война США и Китая
В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из большинства стран, которые имеют торговые отношения с Соединенными Штатами. Новые ставки колебались в пределах от 10% до 49%.
Однако уже 9 апреля глава Белого дома приостановил действие этих тарифов на 90 дней - до 9 июля. В течение этого срока Вашингтон планирует провести индивидуальные переговоры с каждой из стран-партнеров для заключения двусторонних торговых договоренностей.
Острейшее обострение торговая политика США вызвала в отношениях с Китаем. Обе стороны неоднократно отвечали друг другу повышением пошлин, в результате чего размер тарифов достиг 145% со стороны США и 125% со стороны Пекина.
Позже страны начали переговоры по новому торговому соглашению. Они проходили в несколько этапов и были непростыми. Заявлялось, что для прогресса требуется участие президентов Трампа и Си Цзиньпина.
В процессе переговоров, Китай отменил запрет на экспорт редкоземельных минералов и магнитов в США.
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