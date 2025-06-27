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Министр торговли США раскрыл подробности торгового соглашения с Китаем

Пятница 27 июня 2025 03:40
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Министр торговли США раскрыл подробности торгового соглашения с Китаем Фото: министр торговли Соединенных Штатов Говард Лутник (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Лутник раскрыл содержание подписанного между Вашингтоном и Пекином торгового соглашения, о котором накануне упомянул президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В ходе выступления в Белом доме в четверг, Трамп намекнул, что США якобы подписали торговое соглашение с Китаем, но не раскрыл его содержания.

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что соглашение было подписано два дня назад и формализует договоренности между Пекином и Вашингтоном, которые были достигнуты на переговорах в Женеве и Лондоне.

В частности, документ предусматривает, что Китай возобновляет поставки редкоземельных металлов в США, необходимых для производства ветровых турбин, реактивных двигателей и других технологических продуктов.

В ответ США готовы отменить введенные ранее ограничения на экспорт в Китай этана, программного обеспечения для микрочипов и компонентов для реактивных двигателей.

"Они должны начать поставку нам редкоземельных элементов. И как только они это сделают - мы отменим наши контрмеры", - заявил Лутник.

Министр добавил, что Трамп готов окончательно утвердить ряд торговых соглашений в течение следующих двух недель - до 9 июля.

Ожидается, что это произойдет во время следующего раунда переговоров в Лондоне в начале июля и при условии утверждения со стороны президента Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

В то же время, как отметили в Bloomberg, описанное Латником соглашение с Китаем не является всеобъемлющей торговой договоренностью и не охватывает сложные вопросы, такие как незаконный оборот фентанила или расширение доступа американских экспортеров к китайскому рынку.

Таможенная война США и Китая

В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из большинства стран, которые имеют торговые отношения с Соединенными Штатами. Новые ставки колебались в пределах от 10% до 49%.

Однако уже 9 апреля глава Белого дома приостановил действие этих тарифов на 90 дней - до 9 июля. В течение этого срока Вашингтон планирует провести индивидуальные переговоры с каждой из стран-партнеров для заключения двусторонних торговых договоренностей.

Острейшее обострение торговая политика США вызвала в отношениях с Китаем. Обе стороны неоднократно отвечали друг другу повышением пошлин, в результате чего размер тарифов достиг 145% со стороны США и 125% со стороны Пекина.

Позже страны начали переговоры по новому торговому соглашению. Они проходили в несколько этапов и были непростыми. Заявлялось, что для прогресса требуется участие президентов Трампа и Си Цзиньпина.

В процессе переговоров, Китай отменил запрет на экспорт редкоземельных минералов и магнитов в США.

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