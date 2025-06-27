США подписали торговое соглашение с Китаем: Трамп раскрыл подробности

Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Белом доме 26 июня.

"Мы только что подписали соглашение с Китаем", - сказал президент. Он также добавил, что США планируют подписать аналогичное соглашение с Индией. В то же время, Трамп отметил, что Вашингтон не обязательно будет договариваться со всеми странами. Отдельным страна просто пришлют сообщение, что "теперь вы платите пошлины 25-45%". "Это простой способ сделать это. Однако мои люди не хотят действовать так. Они стремятся заключить больше сделок, чем я бы сделал", - добавил Трамп.