Тарифы и субсидии, пособия ВПЛ, штрафы для бизнеса: что изменится осенью в Украине

Помощь для переселенцев

С 1 сентября в Украине вступят в силу новые правила начисления денежных пособий для внутренне-перемещенных лиц. Учитываться будет имущественное состояние переселенцев.

Выплат лишат граждан, которые:

приобрели новый автомобиль (с года выпуска прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;

приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тысяч гривен;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тысяч гривен;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

В случае принятия соцслужбами решения о прекращении выплат, об этом уведомят дополнительно. Решение можно обжаловать, предоставив необходимые документы.

Остальные категории переселенцев продолжать получать ежемесячные пособия до конца января 2024. Напомним, сроки выплат были автоматически продлены 1 августа на полгода. По прошествии этого периода выплаты снова пересмотрят.

Пособие для ВПЛ составляет 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или лица с инвалидностью. Начисление проходит 15 или 28 числа каждого месяца.

При этом для переселенцев, которые впервые обратятся за назначением помощи с 1 ноября, деньги будут перечислять одному человеку из расчета на всех членов семьи.

Штрафы и проверки бизнеса

В Украине с 1 октября будут действовать штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Речь идет о необходимости применять регистраторы расчетных операций (РРО).

Государственная налоговая служба уже начала проверки использования РРО предпринимателями для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

При выявлении нарушений бизнес будут штрафовать с 1 октября 2023. Штраф предусмотрен на каждую транзакцию без фискализации. Сумма зависит от суммы чека и количества выявленных нарушений.

Первое нарушение: 100% от суммы продаж товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями;

Второе и следующие нарушения: 150% от суммы продаж товаров, работ или услуг, совершенных с нарушениями.

В то же время от штрафов будут освобождены предприниматели на прифронтовых территориях (кроме торговли подакцизными товарами).

Что будет с тарифами

Повышения стоимости услуг ЖКХ этой осенью не ожидается. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в местных бюджетах регионов достаточно средств, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать тарифы.

Кроме того, на ряд тарифов в Украине действует мораторий до конца военного положения и еще 6 месяцев после. Речь идет об услугах централизованного отопления, горячего водоснабжения, распределения газа.

Что касается остальных тарифов, стоимость услуг электроснабжения для населения сейчас составляет 2,64 грн/кВт-ч. Цену существенно подняли из-за потребности в средствах на восстановление инфраструктуры после российских обстрелов. Как отмечают в Минэнергетики, даже после пересмотра тарифа он не покрывает затраты на производство электричества, но в этом году поднимать цены на свет больше не планируют.

Тарифы не воду - также без изменений. В июле НКРЭКУ приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения практически для всех водоканалов страны в среднем на 30%, однако отменила его после критики президента Владимира Зеленского.

Цены на газ в Украине для потребителей "Нафтогаза", которых 98%, останутся неизменными как минимум до 30 апреля 2024 - на уровне 7,96 грн/куб.м по годовому тарифу "Фиксированный". Компания приняла данное решение с учетом военного положения и экономической ситуации в стране.

Льготные цены на газ для производителей тепла (теплокоммуннерго) и бюджетных учреждений Кабмин должен продлить до конца отопительного сезона 2023/2024.

Оформление субсидий

Число получателей субсидий в Украине может увеличится с началом осенне-зимнего сезона, ведь суммы в платежках существенно вырастут после включения отопления.

Напомним, субсидия назначается семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% совокупного дохода домохозяйства.

Начислением субсидии занимаются органы Пенсионного фонда (ПФУ). Но чтобы оформить льготы, не обязательно идти в соответствующие учреждения. Все необходимые процедуры можно пройти онлайн на порталах "Дия" или ПФУ (заполнить необходимые формы и прикрепить скан-копии документов).

В Пенсионном фонде обещают, что до конца года процедура будет еще более простой - "в один клик".

Тем, кто уже получает субсидию или на летний период была назначена "нулевая субсидия", перед началом отопительного сезона оформлять документы заново нет необходимости. Перерасчет сделают автоматически.

При этом есть несколько категорий граждан, которым нужно заново обратиться за субсидией:

в составе домохозяйства есть ВПЛ;

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

количество лиц, проживающих в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированы;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Кроме того, есть ряд случаев при которых субсидию могут отменить - приобретение нового авто, недвижимости, наличие депозита на более 100 тыс. грн, долг за коммуналку, если хотя бы один из взрослых членов семьи не учится, официально не работает и у него нет статуса безработного.

Ждать ли повышения пенсий осенью

В этом году прошло несколько этапов повышения пенсионных выплат в рамках индексации. В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 гривен или на 14,9% до 5 311,44 гривен.

Этой осенью повышения пенсий не предусмотрено. Очередная индексация запланирована Минсоцполитики на весну 2024 года.

Получение водительских прав без автошколы

В Украине меняются правило сдачи экзаменов на получение водительских прав. С 1 августа практический экзамен можно сдавать неограниченное количество раз с периодичностью через 10 дней. Отметим, ранее количество попыток ограничивалось тремя, после чего нужно было проходить курс переподготовки.

Очередное нововведение вступит в силу 29 октября 2023. Оно касается посещения автошколы. Будущие водители смогут выбрать - изучать правила дорожного движения и другие теоретические вопросы самостоятельно или со специалистами.

При этом практические занятия по прежнему остаются обязательными. Уроки вождения необходимо пройти с инструктором на специальном автомобиле установленное количество часов.

Новые даты праздников

С 1 сентября Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь, после чего даты большинства религиозных праздников (кроме Пасхи связанных с ней "переходящих" праздников) сместятся на 13 дней назад.

В Украине осенью отмечается День защитников и защитниц. По давней традиции праздник связан с Днем казачества и церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. После календарной реформы ПЦУ Покрова вместо 14 октября будет приходится на 1 октября. В связи с этим Верховная рада по указы президента также перенесла дату празднования Дня защитников и защитниц на 1 октября.

Согласно КЗоТ, этот день является официальным выходным, но из-за военного положения (действует как минимум до 15 ноября 2023) праздничные выходные в Украине отменяются.