Когда субсидию можно будет оформить в один клик через "Дію": ответ Минсоцполитики
Упрощенное оформление субсидий через "Дію" будет реализовано в конце 2023 года. Ожидается увеличение получателей бюджетной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Оксаны Жолнович государственному агентству "Укринформ".
Министр заверила, что субсидии на отопительный сезон "непременно будут", поскольку это приоритетная помощь.
"Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в "Дії" в один клик", - сказала она.
Жолнович напомнила, что Кабинет Министров с 1 июня повысил тариф на электроэнергию для населения, что вызовет рост числа заявлений на субсидую.
"Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, которые будут нуждаться в такой услуге. И мы готовимся к этому", - добавила министр.
Субсидия в один клик
Напомним, в июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.
Уполномоченному члену семьи следует подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно проведут сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.
Физически посещать органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) для подачи упрощенного заявления не нужно.
В электронной форме упрощенное обращение можно подать в онлайн-кабинете на веб-портале ПФУ, в мобильном приложении ПФУ, на Портале Дія (когда эта госструктура сможет предоставить техническую возможность).
По данным Минэкономики, административное повышение Кабмином тарифов на электроэнергию для населения на 70% (до 2,64 грн/кВтч) с 1 июня внесло в общую потребительскую инфляцию дополнительный 1 п.п.