Украинцев предупредили о больших штрафах с 1 октября: за что придется платить

В Украине с 1 октября возобновляются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Речь идет о необходимости предпринимателей применять регистраторы расчетных операций (РРО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Совета Даниила Гетманцева (фракция "Слуга народа") в эфире " Украинского радио ".

"Я хочу обратиться к предприятиям торговли относительно установки кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановку этих аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены", сказал Гетманцев.

По его словам, плановые проверки бизнеса возобновлены не в полном объеме. "Проверки касаются определенных групп налогоплательщиков. Это подакцизные товары: водка, табак, топливо, электроэнергия, банковские и финансовые учреждения, а также игорный бизнес. На днях будет принят план налоговых проверок. И до конца года проверят все предприятия", - сказал Гетманцев.

Возврат штрафов

Напомним, Верховная рада приняла правительственный закон о возврате довоенной системы налогов с 1 августа, предусматривающий отмену 2% налога для ФЛП и возврат 5%.

С 1 августа разрешаются проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

С 1 октября возвращается ответственность за нарушения в области применения РРО. Но есть освобождение от финансовой ответственности за нарушение РРО на прифронтовых территориях (кроме торговли подакцизными товарами).

Государственная налоговая служба проверяет использование РРО предпринимателями и штрафует при выявлении нарушений. Штраф накладывают на каждую транзакцию без фискализации. Сумма штрафа зависит от суммы чека и количества выявленных нарушений.