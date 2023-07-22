Тариф на электроэнергию не покрывает себестоимость, но увеличивать его не планируют - нардеп
Даже после пересмотра тарифа на электроэнергию для населения его стоимость не покрывает затраты на производство электричества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Нагорняка.
"По моему мнению, в этом году украинцам не стоит ожидать пересмотра еще раз тарифов на электроэнергию. Потому что уже было первое поднятие тарифов с 1 июня. Оно действительно не покрывает реальную себестоимость сегодня электроэнергии и вдали от рыночной стоимости", - сказал он.
Нагорняк добавил, что рыночная стоимость электроэнергии составляет около 7 гривен за кВт-ч.
Он подчеркнул, что ситуация в энергосистеме продолжает быть сверхсложной из-за массированных ракетных атак.
"Одна из проблем, с чем мы сталкиваемся сегодня по восстановлению нашей энергосистемы, это отсутствие иностранных компаний, которые могли бы участвовать в восстановлении, они боятся за своих специалистов, они не могут застраховать риски пребывания их в Украине, а украинских энергетиков сегодня призывают в ряды Вооруженных сил Украины и сегодня все меньше-меньше профессиональных энергетиков остается в наших энергетических компаниях", - подчеркнул нардеп.
Напомним, 30 мая Кабинет министров пересмотрел тариф на электроэнергию для населения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .