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Тариф на электроэнергию не покрывает себестоимость, но увеличивать его не планируют - нардеп

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Суббота 22 июля 2023 15:00
Тариф на электроэнергию не покрывает себестоимость, но увеличивать его не планируют - нардеп Фото: Сергей Нагорняк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Даже после пересмотра тарифа на электроэнергию для населения его стоимость не покрывает затраты на производство электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Нагорняка.

"По моему мнению, в этом году украинцам не стоит ожидать пересмотра еще раз тарифов на электроэнергию. Потому что уже было первое поднятие тарифов с 1 июня. Оно действительно не покрывает реальную себестоимость сегодня электроэнергии и вдали от рыночной стоимости", - сказал он.

Нагорняк добавил, что рыночная стоимость электроэнергии составляет около 7 гривен за кВт-ч.

Он подчеркнул, что ситуация в энергосистеме продолжает быть сверхсложной из-за массированных ракетных атак.

"Одна из проблем, с чем мы сталкиваемся сегодня по восстановлению нашей энергосистемы, это отсутствие иностранных компаний, которые могли бы участвовать в восстановлении, они боятся за своих специалистов, они не могут застраховать риски пребывания их в Украине, а украинских энергетиков сегодня призывают в ряды Вооруженных сил Украины и сегодня все меньше-меньше профессиональных энергетиков остается в наших энергетических компаниях", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 30 мая Кабинет министров пересмотрел тариф на электроэнергию для населения.

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Электроэнергия
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