Будет ли индексация пенсий в следующем году: в правительстве дали ответ

Украинское правительство намерено провести индексацию пенсий в связи инфляцией в 2024 году. Однако во время войны планы могут измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра социальной политики Оксаны Жолнович государственному агентству " Укринформ ".

"Это требование, определенное законом, хотя на время военного положения ее разрешено не проводить", - сказала она.

Жолнович напомнила, что в 2023 году индексацию все же провели.

"В следующем году попытаемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", - добавила министр.

Индексация пенсий

Напомним, в Украине с 1 марта 2023 года проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перерассчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.

В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 гривен или на 14,9% до 5 311,44 гривен. При этом инфляция в Украине с начала 2023 года составила 4,6%.