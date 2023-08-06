В Украине изменили правила экзаменов на водительское удостоверение: что изменилось

В Украине отменили ограничения, касающиеся практического экзамена на получение водительского удостоверения. В частности, отменены ограничения по количеству попыток его прохождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

То есть, с 1 августа практический экзамен можно сдавать неограниченное количество раз.

По данным МВД, в течение года после завершения обучения в автошколе и получения свидетельства о теоретической подготовке теперь у кандидата:

Неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена;

Неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки для сдачи практического экзамена.

При этом интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов (в случае неуспешной сдачи) составляет не менее 10 календарных дней.

Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического - два года.

В мае в интервью РБК-Украина министр внутренних дел Игорь Клименко рассказывал, что водительские удостоверения в Украине будут получить по новой системе. Изменения будут касаться как теоретического, так и практического экзамена.

В июле Верховная рада поддержала законопроект № 7354, который позволит желающим получить водительское удостоверение в Украине самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения. Подробнее о том, что изменилось и какие штрафы определены на случай нарушения порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей в Украине - читайте в материале.