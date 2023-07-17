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Цена на газ до 30 апреля 2024 будет оставаться неизменной - 7,96 грн за кубометр

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Понедельник 17 июля 2023 14:55
Цена на газ до 30 апреля 2024 будет оставаться неизменной - 7,96 грн за кубометр Фото: цена на газ для украинцев будет оставаться неизменной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

По меньшей мере, до 30 апреля 2024 года цена на газ для населения от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" останется неизменной и составит 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

" Мы продолжаем получать много звонков от клиентов с уточнением, будет ли повышаться цена на газ в преддверии следующей зимы. Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что тариф "Фиксированный" от ГК "Нафтогаз Украины" остается неизменным", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Он также добавил, что это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.

"Несмотря на все мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", - сообщил Чернышев.

Напомним, ГК "Нафтогаз Украины" обеспечивает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств. Все эти клиенты получают газ в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно.

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