Тарифы на коммуналку в Украине: что будет с ценами в мае

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду для населения. Действие моратория не распространяется на холодную воду и электроэнергию.

О том, что будет с тарифами в мае, - в материале РБК-Украина .

Тариф на электроэнергию

В правительстве Украины планируют повысить тарифы на электроэнергию для населения. Однако по крайней мере до 31 мая они останутся на прежнем уровне. Решение об этом было принято на последнем заседании Кабмина.

Сейчас население платит 1,44 гривны за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривен за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.

В то же время глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что в правительстве рассматривают два варианта повышения тарифа: до 2,40 гривен и до 2,80 гривен за 1 кВт/ч.

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) заявили о планах повысить тарифы на газ и электроэнергию. Сроки пока не определены.

Тарифы на холодную воду

Действие тарифного моратория распространяется на горячую воду для населения. Однако это не касается холодной воды.

НКРЭКУ первоначально повысила тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года в среднем на 10-30%. Но затем это решение было отменено, а проект постановления отправлен на доработку.

НКРЭКУ планировала еще в марте 2023 года включить в повестку дня вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. Однако до сих пор это решение не принято.

Между тем, уже в начале мая комиссия планирует повысить тарифы для отдельных поставщиков в Украине.

Цены на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Сейчас 98% потребителей получают газ от "Нафтогаза" по цене 7,96 гривен за кубометр. Кроме государственной компании газ населению продают еще восемь поставщиков. С 1 мая заканчивается действие годовых контрактов.

Если поставщики - частные компании не продлят договоры с населением на следующий год, газ потребителям будет продавать "Нафтогаз" по цене 7,96 гривен.