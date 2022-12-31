Цены на газ, тепло, свет и воду: как изменятся тарифы в Украине с 1 января

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ и тепло для населения. Решение о повышении тарифов на холодную воду с 1 января 2023 года также отменили.

О том, что будет с коммунальными тарифами с 1 января 2023 года, в материале РБК-Украина .

Цены на газ для населения

Почти все украинцы продолжат получать газ по 7,96 гривен за кубометр. По такой цене государственная компания поставляет газ для 98% потребителей после того, как в мае "Нефтегаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт".

Остальные компании продают газ населению примерно по такой же цене.

Кроме того, до конца войны запрещено повышать тарифы на доставку газа.

Тарифы на тепло и горячую воду

Тарифный мораторий распространяется на тарифы на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергией и услуги по снабжению горячей водой. Для всех категорий потребителей они не подлежат увеличению.

Цены на электроэнергию

Правительство Украины решило сохранить тарифы на электроэнергию для населения по крайней мере до 31 марта 2023 года.

Сейчас действуют следующие цены

до 250 кВтч (включая весь объем потребления) - 1,44 гривен за 1 кВтч (с НДС);

свыше 250 кВтч (за весь объем потребления) 1,68 гривен за 1 кВтч (с НДС).

Тарифы на воду

Действие тарифного моратория не распространяется на воду. НКРЭКУ сначала повысила тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года в среднем на 10-30%. Однако затем это решение было отменено, а проект постановления о повышении тарифов отправлен на доработку.